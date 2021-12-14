WINDSOR – The following students were named to the Bertie Early College High School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.
Principal’s List
Bryant, Tamia Desirae
Daye, Caniya Ivanna
Dudley, Breylin James
Gilliam, R'Reonia Azzurei
Heckstall, Jaylin Jeremiah
Hoggard, Kaitlin Joan
Joyner, Ladajah T.
Lassiter, Jabriya I'Kazia
McFadden, Emoni Lah'Shae
Sims, Jaliyah Marshae
Vann, Devin M.
West, Bryona P.
Alston, Ithalia T.
Basnight, Jakhia Sanae
Battle, Aleese Avon'tae
Bell, Kayla Janae
Bond, Aviant Lacari
Burden, Lauren D.
Carver, Sabrina Lynn
Cofield, Taylor Jenine
Freeman, Timya Marie
Hayes, Kemiayah Shawntrece
Hill, Carlton Tanner
Hoggard, Courtney Nicole
Jackson, Jayla Zania
Jernigan, Tessa Renee
Johnson, Jaylan Ronald
Madero-Cortes, Ashley
Mayo, Analeise Gabriella
Person, Quanazeon Ranzir
Smith, Amoni Aaliyah
Watford, Shan'Kalyn Tikajahia
Cofield, Destiny Rena'
Moore, Teairra Marie
Razor, Luonzay Lavishette Michelle
Richards, Genesis Nija'e
Smallwood, Amina L.
Barnes, Zoey Lea
Clark, Ca'Mille Janeice
Dano, Addam Akio
Dickerson, Alexia
Malloy, Christopher Antonio
Mitchell, Khloe Daniele
Outlaw, Za'quan Lamar
Rascoe, Jeremiah Jordan
Thompson III, Michael Andrew
Honor Roll
BryantAskew, Kayla Darlene
Cardoso, Eliana Joanel
Castelloe, Adam Lee
Holiday, Frantaja Trechel
Mabine, Diamond Shanae
Rankins, Saniya Dyea
Rankins, ZyKireya Sa'niya
Robinson, Zamarreyah L.
Smith, Denajae S.
Wilkins, Alexis Rakiah
Williams, TaNyah Janel
Bell, Ja'Meer Na'Chaya
Bowser, Tristan Xavier
Brooks, Parker Keel
Cherry, Miheim Alexander
Cherry, Zy Nashia Dikeria
Gilliam, R'Nahja Aniya
Hayes, Monique Mo'nae
Holley, A'Myia Mariona
Jones, Davion Sha'dell
Murphy, Malekhi Jevon
Rosser, Kaden Michael
Smallwood III, William Turner
Thomas, Triniti' Valencia
Bunch, Breanna Jordan
Cofield, Justin Quincy
Flood, Ayanna Monasia
Harrell, Za'kia Letice
Hoggard, Macy Lou
Lassiter, Mehki Lamari
Medina, Julian David
Mitchell, Caroline Victoria
Moore, Tyra Sarai
Overton, Nathaniel Bryce
Smallwood, Ajanae Andrea
Walton, Isaiah Jacob
Wynn, Kennedy Leigh
Ambrose, Vincent B.
Askew, Travante Kimez
Bellamy, Samayah Tanaja
Bryant, Takayla Cheri
Butler, Jamari Elvin
Denson, Talecia Danae'
Holley, Keylasia Armonie
Hollington, Tristen Tai'Von
Jones, Raven Shylah
Mebane, Shaivion Lamar
Smith, Amiya Aleecia