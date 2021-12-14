WINDSOR – The following students were named to the Bertie Early College High School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.

Principal’s List

Bryant, Tamia Desirae

Daye, Caniya Ivanna

Dudley, Breylin James

Gilliam, R'Reonia Azzurei

Heckstall, Jaylin Jeremiah

Hoggard, Kaitlin Joan

Joyner, Ladajah T.

Lassiter, Jabriya I'Kazia

McFadden, Emoni Lah'Shae

Sims, Jaliyah Marshae

Vann, Devin M.

West, Bryona P.

Alston, Ithalia T.

Basnight, Jakhia Sanae

Battle, Aleese Avon'tae

Bell, Kayla Janae

Bond, Aviant Lacari

Burden, Lauren D.

Carver, Sabrina Lynn

Cofield, Taylor Jenine

Freeman, Timya Marie

Hayes, Kemiayah Shawntrece

Hill, Carlton Tanner

Hoggard, Courtney Nicole

Jackson, Jayla Zania

Jernigan, Tessa Renee

Johnson, Jaylan Ronald

Madero-Cortes, Ashley

Mayo, Analeise Gabriella

Person, Quanazeon Ranzir

Smith, Amoni Aaliyah

Watford, Shan'Kalyn Tikajahia

Cofield, Destiny Rena'

Moore, Teairra Marie

Razor, Luonzay Lavishette Michelle

Richards, Genesis Nija'e

Smallwood, Amina L.

Barnes, Zoey Lea

Clark, Ca'Mille Janeice

Dano, Addam Akio

Dickerson, Alexia

Malloy, Christopher Antonio

Mitchell, Khloe Daniele

Outlaw, Za'quan Lamar

Rascoe, Jeremiah Jordan

Thompson III, Michael Andrew

Honor Roll

BryantAskew, Kayla Darlene

Cardoso, Eliana Joanel

Castelloe, Adam Lee

Holiday, Frantaja Trechel

Mabine, Diamond Shanae

Rankins, Saniya Dyea

Rankins, ZyKireya Sa'niya

Robinson, Zamarreyah L.

Smith, Denajae S.

Wilkins, Alexis Rakiah

Williams, TaNyah Janel

Bell, Ja'Meer Na'Chaya

Bowser, Tristan Xavier

Brooks, Parker Keel

Cherry, Miheim Alexander

Cherry, Zy Nashia Dikeria

Gilliam, R'Nahja Aniya

Hayes, Monique Mo'nae

Holley, A'Myia Mariona

Jones, Davion Sha'dell

Murphy, Malekhi Jevon

Rosser, Kaden Michael

Smallwood III, William Turner

Thomas, Triniti' Valencia

Bunch, Breanna Jordan

Cofield, Justin Quincy

Flood, Ayanna Monasia

Harrell, Za'kia Letice

Hoggard, Macy Lou

Lassiter, Mehki Lamari

Medina, Julian David

Mitchell, Caroline Victoria

Moore, Tyra Sarai

Overton, Nathaniel Bryce

Smallwood, Ajanae Andrea

Walton, Isaiah Jacob

Wynn, Kennedy Leigh

Ambrose, Vincent B.

Askew, Travante Kimez

Bellamy, Samayah Tanaja

Bryant, Takayla Cheri

Butler, Jamari Elvin

Denson, Talecia Danae'

Holley, Keylasia Armonie

Hollington, Tristen Tai'Von

Jones, Raven Shylah

Mebane, Shaivion Lamar

Smith, Amiya Aleecia

Thadd White is Group Editor of the Bertie Ledger-Advance, Chowan Herald, Perquimans Weekly, The Enterprise & Eastern North Carolina Living. He can be reached via email at twhite@apgenc.com.