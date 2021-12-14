WINDSOR – The following students were named to the Bertie High School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.
Principal’s List
Barnes, Tarahyannia Diresha
Cullipher, Jaylin Alysia
Felton, Aiden Bryce
Murphy, Shamar Malik
Watford, Kenyell Regene
Lee, Ervin Berlend
Burden, Demittarus Pernell
Surgeon, Jacob Lewis
Bond, Tzipporah Lasheika
Honor Roll
Askew, Kenzaria J.
Bazemore, Chelsie Marie
Bishop, Ke'Maurien A.
Bond, Isreal Abdul
Clark, Tyasia Jonee
Cooper, Asia M.
Graham, Tyshawn
Hudgins, Shaniya Nashonda
Pugh, Geavante Aantonio
Shannon, Joseph George
Stocks, Paul Matthew
Stokes, Jessica Arnae
Vick, Jasmine Marie
Bazemore, Kaylee Miran
Boone, Preshay Anya
Brinkley, JaeJuan Anthony
Cade, Keyvonta Tishown
Cooper, Devona Gabrielle
Cox, Charlene Renee
Douglas, Nikya Brenette
Foy, Allen Christopher
Freeman, Miciah Del'Trice
Gatling, K'mya M.
Joyner, Sha Tiya Zynajah
Lassiter, Deonna Roseanna
Mitchell, Ma'Kayla Jarrzerie'
Powell, Sydney
Ruffin, Paul Leon
Smallwood, Jamika Rashonda
Williams, Simone Lynelle
Artis, AA'Quaijah Aleece
Battle, Coby Alec
Bishop, Ke'Maya Armani
Brown, Kydra Monet
Bynum, Damian Clayton Wayne
Conner, Savanna Estelle
Dedmon, Molique Larryuice
Flythe, TaMari Armiya
Hakeem, Karimah Paige
Harmon, Chassidy Nicole
Harmon, Emarion Donta'
Harrell, Rimiyah A.
Hernandez, Savannah Marie
Lancanster, Michael Deshawn
Lassiter, Kayla Olivia
Lathan, Jazmine Kiara
Loaiza-Munoz, Gabriela
Outlaw, Daquan Shamar
Perry, Kelly Damaine
Powell, Alyse Reanna
Ruffin, Dequarius Shakel
Swain, Tre'Von Charles
White, Ja'Kenya Amani
White, Kamari Zy'Shaun
Williams, An'tayia Ty-mayjah
Williams, Jacarreh Rahkel
Williams, Ka'niyah Demetris
Askew, Kaira Ann
Belfield, Shariyah Monique
Bell, Jalin Jamal
Cherry, McKenzie Lovie-Ann
Cole, Dynecia Alexus
Cruz, Alica Yasmine
De La Cruz, Winter Leigh
Downing, Ma'Kayla Bre'Ann
Felton, Amario' nee Sariya
Freeman, Alexander
Graham, Janiqua Monay
Griffin, Mason Tilghman
Hill, Ja'Lyn Nazeir
Hines, Khiah Makayla Jean
Hyman, Ke'Miya De'Onna
Long, Micah Eduardo
Mayo, Asa Jeremiah
Morgan, Desiree' Janiyah
Newkirk, Zedekiah Judah-Martin
Norman, Shaneijah Siyonna
Outlaw, MiKayla Patrice
Peele, A'zareya T'yonna
Ryan, Jayla Arnae
Shannon, J'Naya Dianna
Snyder, David Joshua
Swain, Cincere Qua'lik
Thomas, Tiffany Diane
White, Courtney Jenay