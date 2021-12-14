WINDSOR – The following students were named to the Bertie High School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.

Principal’s List

Barnes, Tarahyannia Diresha

Cullipher, Jaylin Alysia

Felton, Aiden Bryce

Murphy, Shamar Malik

Watford, Kenyell Regene

Lee, Ervin Berlend

Burden, Demittarus Pernell

Surgeon, Jacob Lewis

Bond, Tzipporah Lasheika

Honor Roll

Askew, Kenzaria J.

Bazemore, Chelsie Marie

Bishop, Ke'Maurien A.

Bond, Isreal Abdul

Clark, Tyasia Jonee

Cooper, Asia M.

Graham, Tyshawn

Hudgins, Shaniya Nashonda

Pugh, Geavante Aantonio

Shannon, Joseph George

Stocks, Paul Matthew

Stokes, Jessica Arnae

Vick, Jasmine Marie

Bazemore, Kaylee Miran

Boone, Preshay Anya

Brinkley, JaeJuan Anthony

Cade, Keyvonta Tishown

Cooper, Devona Gabrielle

Cox, Charlene Renee

Douglas, Nikya Brenette

Foy, Allen Christopher

Freeman, Miciah Del'Trice

Gatling, K'mya M.

Joyner, Sha Tiya Zynajah

Lassiter, Deonna Roseanna

Mitchell, Ma'Kayla Jarrzerie'

Powell, Sydney

Ruffin, Paul Leon

Smallwood, Jamika Rashonda

Williams, Simone Lynelle

Artis, AA'Quaijah Aleece

Battle, Coby Alec

Bishop, Ke'Maya Armani

Brown, Kydra Monet

Bynum, Damian Clayton Wayne

Conner, Savanna Estelle

Dedmon, Molique Larryuice

Flythe, TaMari Armiya

Hakeem, Karimah Paige

Harmon, Chassidy Nicole

Harmon, Emarion Donta'

Harrell, Rimiyah A.

Hernandez, Savannah Marie

Lancanster, Michael Deshawn

Lassiter, Kayla Olivia

Lathan, Jazmine Kiara

Loaiza-Munoz, Gabriela

Outlaw, Daquan Shamar

Perry, Kelly Damaine

Powell, Alyse Reanna

Ruffin, Dequarius Shakel

Swain, Tre'Von Charles

White, Ja'Kenya Amani

White, Kamari Zy'Shaun

Williams, An'tayia Ty-mayjah

Williams, Jacarreh Rahkel

Williams, Ka'niyah Demetris

Askew, Kaira Ann

Belfield, Shariyah Monique

Bell, Jalin Jamal

Cherry, McKenzie Lovie-Ann

Cole, Dynecia Alexus

Cruz, Alica Yasmine

De La Cruz, Winter Leigh

Downing, Ma'Kayla Bre'Ann

Felton, Amario' nee Sariya

Freeman, Alexander

Graham, Janiqua Monay

Griffin, Mason Tilghman

Hill, Ja'Lyn Nazeir

Hines, Khiah Makayla Jean

Hyman, Ke'Miya De'Onna

Long, Micah Eduardo

Mayo, Asa Jeremiah

Morgan, Desiree' Janiyah

Newkirk, Zedekiah Judah-Martin

Norman, Shaneijah Siyonna

Outlaw, MiKayla Patrice

Peele, A'zareya T'yonna

Ryan, Jayla Arnae

Shannon, J'Naya Dianna

Snyder, David Joshua

Swain, Cincere Qua'lik

Thomas, Tiffany Diane

White, Courtney Jenay

Thadd White is Group Editor of the Bertie Ledger-Advance, Chowan Herald, Perquimans Weekly, The Enterprise & Eastern North Carolina Living. He can be reached via email at twhite@apgenc.com.