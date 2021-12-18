WINDSOR - The following students were named to the Bertie Middle School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.

Principal’s List

Gamble, Layden Everett

Howell, Detria Amiyah

Outlaw, Gary Colton

Dano, Abbi Akira

Wells, Lilliana Grace

Coleman III, Larry Darnell

Williams, Brooklyn Jamari

Baluyot, Ria Maebeth

Gilliam, Lauran Marie

Hajarie, Jahnelle Akilah

Hardy, Skylar Ki'Mille-Rae

Morris, Joshua James

Outlaw, Josiah Mehki

Outlaw, Khalir TyJea'

Outlaw, O'Mirah Shanae

Sanders, Ja'Ziyah Harmoni

Shepard, Kylei Janae

Speller, Quincy Edward

Williams, Aalaysha Brianna

Williams, Londynn Akayla

Barker, Javier Shaun-Michael

Browning Jr., Jeremiah Carl

Cobb, Austin Jesse

Egerton, Madison Janae

Hayes, Charlotte Natileiah

Hines, Arianna

Pritt, Madison Faith

Pritt, Mason Alexander

Bazemore, Mackenzie Timia

Bentrup, Christopher Thomas

Clayton, Stephen James

Davidson, Hayden Brooke

Davis, Kah'Laya Nicole

Elliott Jr, Stephante' Baron

Hall, Caleb Kendall

Parker, Karmen Deanette

Smith, Jennifer Clarice

Veale, Carmen Abigail

Watson, Ajarii

Watson, Khani Demari

White, Deanna Serenity

Williams, Aubree Javeah

Honor Roll

Bradley, Jason Alexander

Callander, Ri'ceiya Destiny

Grayson, Kiley Shanna

Outlaw, Jai'Kel Kavone

Outlaw, Joseph Caleb

Parker, Durean Onan

Smallwood, Timaje Rhondell

Bond, Ja'Moria K

Clark, Chakeli Lya'nea

Cooper, Caden JaMarkus

Gilliam, Ky'meek

Hawkins, Kensington Elise

Hoggard, Caylin Grace

Olson, Grace Elizabeth

Askew, Aiden Thomas

Bradley, Jonah Aiden

Byrum, Adalyn Reese

Callander, Jayceon Nazir

Cloe, Savannah Paige

Daughtry, Sadiya Liliana

Gilliam, Elijah M

Gilliam, Zaylin

Johnson, Ive'Ryonna Lashaee

Ruffin, Isaiah Lamont

Winborne, Aniyah Me'Kylie

Cherry, Donovan Leroy

Cooper, Zion Renee

Cooper, Zy'Mari Rashad

Craig, Trinity Armoni

Etheridge, Arabella Brielle

Harmon, Fausiana Juliana

Harrell, Michaela Marie

James, Michael Travion

Lewis, Jacion Ramir

Reichle, Hailey

Riddick, Shamiiyon Edon Doray

Rodgers, Dreshawn Jahmar

Speller, Caden Evans

Walton, MaKayla D'Nae

White, Cam Kymel Spence

Wright, Kamara Berlee

Brown, Christopher Jo

Bunch, Chase Ra'Twon

Bunch, Christian Gianni

Dedmon-Harrell, Jamilya Denise

Ledford, Myah Jayde

McCurdy, Laiden De'Shod

McQueen, Josaiah Hector Thomas

Morgan, Roman Rand

Mosley, Devin James

Ruffin, Sabrina Lashay

Askew, Kylar Walter

Bland, Curtis Cornelius

Evans, Zalayah Lavannaha Renee

Gladney, Paris Mackenzie

Harrell, Raelyn Elise

Jenkins, Nyla Imani

Joyner, Jakaia

Martin, Jadarian Nasir

McCarter, Denim Cole

Mebane, T'Shaynay Nevaeh

Ryan, Zoey Nicole

Ward, William Joseph

Whitaker, Peyton Jamison

Thadd White is Group Editor of the Bertie Ledger-Advance, Chowan Herald, Perquimans Weekly, The Enterprise & Eastern North Carolina Living. He can be reached via email at twhite@apgenc.com.