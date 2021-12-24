KELFORD - The following students were named to the West Bertie Elementary School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.

Principal’s List

Bryan, Nikendra Mahalia

Gentry, Matthew

Watkins, Dynisty Irene Shaneek Marie

Lewis, Kylan Brice

Sanders, Ryan Bernard Lee

Yeldell, Sterling

Bryan, Kyra Maliyah

Callander, Montana Jolie

Dukes, Braelyn Amya

Flythe, Jayceon Aamir

Hardy, ZiYanni Denada

Harrell, Bryant Tyrone

Mejia Tabora, Ashley Patricia

Rice, Laila Charnele

Shepherd, Ava Janae’

Smith, Aniya Simone

Smith, Antione Ji’Aire

Swain, Davon Markeese

Wiggins, Trinity Aniyah

Abney, Ja’zyha Faith

Brown, Ty’Aire La’Jon Jerome

Robinson, Ethan Anthony

Stewart, Leah Jo-hanna

Wilkes, Skylar Joi

Honor Roll

Bond, Nevaeh Ja’niyaPatrice

Futrell, Ke’Auna Sharee

Gilliam, Onyx Markell

McCoy, Cahleque A

Mitchell, Cameron Devon

Rascoe, Tionna Nicole

Stephney, Maliah Joyce

Young, Taraji Zaniah

Gilliam, Janiya Brelynn

Mejia Tabora, Angel Santiago

Barnes, Chloe Elizabeth

Boone, Layla Morgan

Ketterman, Brock Allen

Lee, Ariyanna Rena

Powell, Raheim Ja’Quon

Pugh, Calleigh

Pugh, Jamel Khalil

Robinson, Azaria Hazel

Williams, Briyon Marque

Burden, Amos

Harrell, Makayla La’shay

Jacobs, Gavin Quameel

Perry, Ajadwin Marquez

Powell, Jaideyon Markel

Rascoe, Nyah Alese

Robinson, Marquise Evan

Wilkins, Aydria Kassidy

Williams, Aubrielle Lashay

Cooper, Zamari Jaquel

Lassiter, Ahmir Karl

Lee, Ami’Yah Michelle

Sanderlin, Jase Jamar

Watson, My’Kiyla Ariel

Brimley, Makayia Renee

Brown, Ra’Shawn O’neal

Espinoza Mejia, Alexa

Espinoza Mejia, Alisson

Green, Juliyah Naeema

Harris, Zuri Anna

Lee, McKenzey Autrail

Pelechaty, Zaylen Jamar

Posey, Journey Rose

Powell, Aniyah Leigh

Powell, Jakayla Nicole

Rice, Ryan Zahir

Suy Chan, Oliver Antonio

Williams, Amiracle Naomi

Williams, Serenity Annique Lanay

Thadd White is Group Editor of the Bertie Ledger-Advance, Chowan Herald, Perquimans Weekly, The Enterprise & Eastern North Carolina Living. He can be reached via email at twhite@apgenc.com.