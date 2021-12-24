KELFORD - The following students were named to the West Bertie Elementary School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.
Principal’s List
Bryan, Nikendra Mahalia
Gentry, Matthew
Watkins, Dynisty Irene Shaneek Marie
Lewis, Kylan Brice
Sanders, Ryan Bernard Lee
Yeldell, Sterling
Bryan, Kyra Maliyah
Callander, Montana Jolie
Dukes, Braelyn Amya
Flythe, Jayceon Aamir
Hardy, ZiYanni Denada
Harrell, Bryant Tyrone
Mejia Tabora, Ashley Patricia
Rice, Laila Charnele
Shepherd, Ava Janae’
Smith, Aniya Simone
Smith, Antione Ji’Aire
Swain, Davon Markeese
Wiggins, Trinity Aniyah
Abney, Ja’zyha Faith
Brown, Ty’Aire La’Jon Jerome
Robinson, Ethan Anthony
Stewart, Leah Jo-hanna
Wilkes, Skylar Joi
Honor Roll
Bond, Nevaeh Ja’niyaPatrice
Futrell, Ke’Auna Sharee
Gilliam, Onyx Markell
McCoy, Cahleque A
Mitchell, Cameron Devon
Rascoe, Tionna Nicole
Stephney, Maliah Joyce
Young, Taraji Zaniah
Gilliam, Janiya Brelynn
Mejia Tabora, Angel Santiago
Barnes, Chloe Elizabeth
Boone, Layla Morgan
Ketterman, Brock Allen
Lee, Ariyanna Rena
Powell, Raheim Ja’Quon
Pugh, Calleigh
Pugh, Jamel Khalil
Robinson, Azaria Hazel
Williams, Briyon Marque
Burden, Amos
Harrell, Makayla La’shay
Jacobs, Gavin Quameel
Perry, Ajadwin Marquez
Powell, Jaideyon Markel
Rascoe, Nyah Alese
Robinson, Marquise Evan
Wilkins, Aydria Kassidy
Williams, Aubrielle Lashay
Cooper, Zamari Jaquel
Lassiter, Ahmir Karl
Lee, Ami’Yah Michelle
Sanderlin, Jase Jamar
Watson, My’Kiyla Ariel
Brimley, Makayia Renee
Brown, Ra’Shawn O’neal
Espinoza Mejia, Alexa
Espinoza Mejia, Alisson
Green, Juliyah Naeema
Harris, Zuri Anna
Lee, McKenzey Autrail
Pelechaty, Zaylen Jamar
Posey, Journey Rose
Powell, Aniyah Leigh
Powell, Jakayla Nicole
Rice, Ryan Zahir
Suy Chan, Oliver Antonio
Williams, Amiracle Naomi
Williams, Serenity Annique Lanay