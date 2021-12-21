WINDSOR - The following students were named to the Windsor Elementary School Principal’s List and Honor Roll for the first grading period.
Principal’s List
Gamble, Layden Everett
Howell, Detria Amiyah
Outlaw, Gary Colton
Dano, Abbi Akira
Wells, Lilliana Grace
Coleman III, Larry Darnell
Williams, Brooklyn Jamari
Baluyot, Ria Maebeth
Gilliam, Lauran Marie
Hajarie, Jahnelle Akilah
Hardy, Skylar Ki'Mille-Rae
Morris, Joshua James
Outlaw, Josiah Mehki
Outlaw, Khalir TyJea'
Outlaw, O'Mirah Shanae
Sanders, Ja'Ziyah Harmoni
Shepard, Kylei Janae
Speller, Quincy Edward
Williams, Aalaysha Brianna
Williams, Londynn Akayla
Barker, Javier Shaun-Michael
Browning Jr., Jeremiah Carl
Cobb, Austin Jesse
Egerton, Madison Janae
Hayes, Charlotte Natileiah
Hines, Arianna
Pritt, Madison Faith
Pritt, Mason Alexander
Bazemore, Mackenzie Timia
Bentrup, Christopher Thomas
Clayton, Stephen James
Davidson, Hayden Brooke
Davis, Kah'Laya Nicole
Hall, Caleb Kendall
Parker, Karmen Deanette
Smith, Jennifer Clarice
Veale, Carmen Abigail
Watson, Ajarii
Watson, Khani Demari
White, Deanna Serenity
Williams, Aubree Javeah
Honor Roll
Bradley, Jason Alexander
Callander, Ri'ceiya Destiny
Grayson, Kiley Shanna
Outlaw, Jai'Kel Kavone
Outlaw, Joseph Caleb
Parker, Durean Onan
Smallwood, Timaje Rhondell
Bond, Ja'Moria K
Clark, Chakeli Lya'nea
Cooper, Caden JaMarkus
Gilliam, Ky'meek
Hawkins, Kensington Elise
Hoggard, Caylin Grace
Olson, Grace Elizabeth
Askew, Aiden Thomas
Bradley, Jonah Aiden
Byrum, Adalyn Reese
Callander, Jayceon Nazir
Cloe, Savannah Paige
Daughtry, Sadiya Liliana
Gilliam, Elijah M
Gilliam, Zaylin
Johnson, Ive'Ryonna Lashaee
Ruffin, Isaiah Lamont
Winborne, Aniyah Me'Kylie
Cherry, Donovan Leroy
Cooper, Zion Renee
Cooper, Zy'Mari Rashad
Craig, Trinity Armoni
Etheridge, Arabella Brielle
Harmon, Fausiana Juliana
Harrell, Michaela Marie
James, Michael Travion
Lewis, Jacion Ramir
Reichle, Hailey
Riddick, Shamiiyon Edon Doray
Rodgers, Dreshawn Jahmar
Speller, Caden Evans
Walton, MaKayla D'Nae
White, Cam Kymel Spence
Wright, Kamara Berlee
Brown, Christopher Jo
Bunch, Chase Ra'Twon
Bunch, Christian Gianni
Dedmon-Harrell, Jamilya Denise
Ledford, Myah Jayde
McCurdy, Laiden De'Shod
McQueen, Josaiah Hector Thomas
Morgan, Roman Rand
Mosley, Devin James
Ruffin, Sabrina Lashay
Askew, Kylar Walter
Bland, Curtis Cornelius
Evans, Zalayah Lavannaha Renee
Gladney, Paris Mackenzie
Harrell, Raelyn Elise
Jenkins, Nyla Imani
Joyner, Jakaia
Martin, Jadarian Nasir
McCarter, Denim Cole
Mebane, T'Shaynay Nevaeh
Ryan, Zoey Nicole
Ward, William Joseph
Whitaker, Peyton Jamison