WINDSOR - Windsor Elementary School Principal Clara Lee recently announced the Principal List and Honor Roll for the second quarter.
Those honored include:
Principal’s List
Dameron, Landon Adriel
Dano, Abbi Akira
Gilliam, Ky’meek
Gonzalez, Mariela Angelica
Baluyot, Ria Maebeth
Hajarie, Jahnelle Akilah
Miller, Trace James
Morris, Damacie Lamont
Morris, Joshua James
Speller, Quincy Edward
Barker, Javier Shaun-Michael
Browning, Jeremiah Carl
Egerton, Madison Janae
Greene, Elijah Yuniq
Martos, Gannon Noah
McGuire, E’riyah Naveah
Morris, Jermaine Chervon
Pritt, Madison Faith
Pritt, Mason Alexander
Bazemore, Mackenzie Timia
Clayton, Stephen James
Craig, Ja’Ziyah Nicole
Harrell, Raelyn Elise
Jenkins, Nyla Imani
Joyner, Jakaia Lewis,
Khyron Kwame
Mebane, T’Shaynay Nevaeh
Smith, Jennifer Clarice
Veale, Carmen Abigail
Watford, Aubrey Aniya
White, Deanna Serenity
Bazemore, Timothy
Bell, Skylar Zenay La’trece
Bush, Reagan Giselle
Capehart, Taylor Paige
Cherry, Demi Louise
Clark, Tyion Lyel
Earley, Michael Peyton
Harrison, Karter Grace
Hurdle, Yakyla Symone
Lee, Kennedy Alaya
Lewis, Julian Rhys
Nichols, Tania Divine
Pike, Michael James
Rodgers, Jah’Mere Tyrann
Saunders, Gabriella Journ’i
Speller, Bryson Montrel
Honor Roll
Clark, Chakeli Lya’nea
Coates, Ramon Damion
Hawkins, Kensington Elise
Jones, JaShanti Ty’niah
Lewis, Khyra-Kay Azarian
Olson, Grace Elizabeth
Callander, Jayceon Nazir
Coleman, Larry Darnell
Daughtry, Sadiya Liliana
Howard, Zariah Mae-Lynn
Lewis, Kylan Brice
Smallwood, Lauryn Nevaeh
Williams, Brooklyn Jamari
Combs-Moore, Giovanni Anthony
Hardy, Skylar Ki’Mille-Rae
Outlaw, Jayvion Zacree
Outlaw, O’Mirah Shanae
Shepard, Kylei Janae
Bridgett, Larry Donnell
Brown, Christopher Jo
Bunch, Jaden Elijah
Cobb, Austin Jesse
Colon-Negron, Jionni Jai’El
Davender, Paris Adria
Dedmon-Harrell,
Jamilya Denise
Diaz, Lamar Christian
Hunter, Jaxson Averee
Ledford, Myah Jayde
Lykins-Bacak, Lorelei Isabella
McCurdy, Laiden De’Shod
McQueen, Josaiah
Hector Thomas
Moore, Noah William
Mosley, Devin James
Ruffin, Sabrina Lashay
Simpkins, Taylor Tatiyanah
Smallwood, Nigel Premier
Speller, Ringo Montez
Askew, Kylar Walter
Bland, Curtis Cornelius
Clayton, Sophia Marie
Coffield, Zephaniah Micah
Gladney, Paris Mackenzie
Hayes, Natalya Angelique
Lugo, Ja’Mari Renae
Martin, Jadarian Nasir
McCarter, Denim Cole
Moore, Emery Katherine
Parker, Karmen Deanette
Perry, Taniyah Azariah
Ryan, Zoey Nicole
Smallwood, Carter Trim
Turner, Asher Tahir
Ward, William Joseph
Watson, Khani Demari
Wesson, Queshawn Raymeir
Whitaker, Peyton Jamison
Williams, Aubree Javeah
Williams, Shymel Pearlie
Basnight, Karter Dwayne
Bazemore, Jordyn A’mira
Bazemore, Logan Mason
Browning, Za’Riah
Shidae Carr, Jarvis Alexander
Cherry, Gabria Lenae
Clark, Alaysia Khalani
Davender, Bryson Shaquille
Hoggard, Jaxon Alan
Ibn-Abdalloh, Yusuf Khidr
Leary, McKennedi Mariah
Lee, Da’Meiah Azhana
Lee, Jayceon Naizer
Outlaw, Tremir Lamar
Purvis, King Zyon
Ryan, Honnesty Tasmya
Solomon, Gia Makenna
Speller, Quontavious Amar
Williams, R’Marion Aasim