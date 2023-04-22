CAAB Windsor

CAAB President Beth Northcott cuts the ribbon on Pet Pantry No. 5 in downtown Windsor. Windsor Mayor Lewis Hoggard hosted the event as Bertie High School students from Brian Dail's carpentry class were applauded for their carpentry skills, hard work and contribution to the CAAB cause.

 John Foley Bertie Ledger-Advance

On Tuesday, in downtown Windsor behind Rachel’s Bakery, CAAB Founder and President Beth Northcott cut a ribbon tethered in front of Pet Pantry 5, signifying the culmination of a dream that began just months ago.

Windsor Mayor Lewis Hoggard, Windsor Commissioner Cathy Wilson, Bertie High School teacher Brian Dail and his carpentry class students, CTE Director Wanda Cofield, Bertie High School Principal Jonathon Williams and Bertie High School PIO Janice Ricks were on hand to celebrate the event.

John Foley can be reached via email at jfoley@apgenc.com