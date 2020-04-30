The Edenton-Chowan Schools Board of Education held two special meetings on Monday and Tuesday to conduct architect interviews for high school renovation/replacement project. County officials hope to build on the site of the current. John A. Holmes High School.

The interviews were to include 30 minutes of presentations followed by 15 minutes of questions.

School and county officials must decide by May 15 whether to put a bond referendum for construction on the November ballot.

More on the interviews will be in an upcoming edition of the newspaper.

Contact Nicole Bowman-Layton at nlayton@ncweeklies.com.