Elizabeth City City Council will meet at City Hall Monday at 7 p.m.

The Camden Board of Education and the Camden Board of Commissioners will hold a joint closed session in the Community Room at the Camden Public Library Wednesday, May 18, at 5 p.m. to talk with the boards’ attorneys.

The Albemarle Commission Board of Delegates will meet at the Albemarle Commission Office in Hertford and via Zoom Thursday, May 19, at 6 p.m. For Zoom information, email astallings@accog.org.

The Northeastern Workforce Development Board’s PY2022 Local Area Workforce Innovation and Opportunity Act Title I Plan is available for public comment. The plan can be viewed at https://nwdbworks.com/ under “Quick Links.” Comments will be accepted through 5 p.m. on May 28. Email comments to dwhitmer@accog.org or mail them to Dave Whitmer, NWDB Director, at 101 ARPDC St., Hertford, NC 27944.