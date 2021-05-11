Mattamuskeet HS Honor Roll

Mattamuskeet Early College High School

3 rd nine weeks 2020/2021 Honor Roll

6th grade:

A/B Honor Roll 

Leighann W Gibbs

Michael Alexander Lerma/Develazco

Konnor Jacobson Parker

Asia Malinda Simpson

7th grade:

Principal’s List

Jesse Reese Gibbs

Cayden Patrick McCann

Melvin Grant Tyler

A/B Honor Roll

Tamia Lynae Keyes

Christopher George Lewis

Josiah Ahijah Murray

8th grade:

Principal’s List

Taylor Marie Calhoun

Tyrie Donte Fonville

Elijah Markez Gibbs

A/B Honor Roll

Luis Nava Capitanachi

Kensley MaryAnn Cox

Malik DeAngelo Scott

Brayden Allen Wayne

Brooke Williams

Jaila Dai Williams

Jaylin Markarion Buckingham

9th grade:

A/B Honor Roll

Noah Steven Stewart

Steven Tate Gibbs

Jada Cierra Nicole Johnson

Lesly Guadalupe Mendieta-Magana

Scarlette Maranda Williams

10th grade:

Principal’s List

Raelynn Olivia Cox

Hailey Erin Gibbs

Madalyn Lucille Gibbs

Ashley Morgan Williford

Kelly Nicole Williford

A/B Honor Roll

Chloe Lynn Marslender

11th grade:

Principal’s List

LeAnna Faye Farrow

A/B Honor Roll

Kaidynce De Leigh Swain

Molly-Zerola Ruby Zedd

12th grade:

Principal’s List

Aryanna M. Meeekins

A’Nahjah Marie Brickhouse

Karen Paola Cerino-Perez

Edward J. Credle

A/B Honor Roll

Tristan Berry

Oliva I. Morales

Staff writer Miles Layton can be reached at mlayton@ncweeklies.com