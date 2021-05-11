Mattamuskeet HS Honor Roll

Mattamuskeet Early College High School
3 rd nine weeks 2020/2021 Honor Roll
6th grade:
A/B Honor Roll
Leighann W Gibbs
Michael Alexander Lerma/Develazco
Konnor Jacobson Parker
Asia Malinda Simpson
7th grade:
Principal’s List
Jesse Reese Gibbs
Cayden Patrick McCann
Melvin Grant Tyler
A/B Honor Roll
Tamia Lynae Keyes
Christopher George Lewis
Josiah Ahijah Murray
8th grade:
Principal’s List
Taylor Marie Calhoun
Tyrie Donte Fonville
Elijah Markez Gibbs
A/B Honor Roll
Luis Nava Capitanachi
Kensley MaryAnn Cox
Malik DeAngelo Scott
Brayden Allen Wayne
Brooke Williams
Jaila Dai Williams
Jaylin Markarion Buckingham
9th grade:
A/B Honor Roll
Noah Steven Stewart
Steven Tate Gibbs
Jada Cierra Nicole Johnson
Lesly Guadalupe Mendieta-Magana
Scarlette Maranda Williams
10th grade:
Principal’s List
Raelynn Olivia Cox
Hailey Erin Gibbs
Madalyn Lucille Gibbs
Ashley Morgan Williford
Kelly Nicole Williford
A/B Honor Roll
Chloe Lynn Marslender
11th grade:
Principal’s List
LeAnna Faye Farrow
A/B Honor Roll
Kaidynce De Leigh Swain
Molly-Zerola Ruby Zedd
12th grade:
Principal’s List
Aryanna M. Meeekins
A’Nahjah Marie Brickhouse
Karen Paola Cerino-Perez
Edward J. Credle
A/B Honor Roll
Tristan Berry
Oliva I. Morales