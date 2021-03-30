Tyrrell Elementary Honor Roll

2020-21 Principal’s List

Quarter 3

Second Grade

Jennifer Brickhouse

Damon Clark

Londyn Combs

Jaycee Cooper

Joni Copeland

Aliya Hassell

Alyssa Holley

Shiauna Norman

KeNeil Rawls

Jamirah Sykes

Honor Roll

Kayden Bailey

Camron Blount

Edward Guzman-Chavarin

Prinicipal’s List

Third Grade

Jose’ Ardon Cartagena

Elizabeth Bosely

Hayden Clough

Adam Forbes

Cece Harris

Davis Hux

Samuel Roughton

Honor Roll

Braxton Clough

Principal’s List

Fourth Grade

Sydnee Etheridge

Kylee Harris

Allie Hopkins

Lillie Hopkins

Edward Miller

Finley Owens

Honor Roll

Christian Bryant

Kelsey Hollis

Samara Midgette

Suzy Sevilla-Raygoza

Wyatt Tarkington

Principal’s List

Fifth Grade

Jazlyn Shull

Samuel Webster

Honor Roll

Henry Bryan

Riley Davenport

Montserrat Garcia-Carrillo

Yaneri Mora-Talavera

Luke Mozgawa

Connor Reynolds

Jaxon Smith

Maraly Vasquez

Ethan Vo

Perfect Attendance

Kindergarten

Alexander Arzate

Matthew Flaugher

Irmamichelle Gonzalez-Ochoa

Tydarian Johnson

Re’Lynn Livermon

Dalary Pasos-Lora

Hayden Phelps

Richard Roulhac, Jr.

Wyatt Sorey

Luke Sorey

Christian Vasquez, Jr.

Jacob Winger

Antonio Wrighton

First Grade

Anderson Armstrong

Saray Basnight

Lilly Mae Bryan

Willow Cahoon

Cameron Clough

Boone Fassnacht

Sophie Haney

Candace Helms

Killian Morris

Callie Mae Rawls

Briana Rice

Sadie Roughton

Joel Sevilla-Raygoza

Joselyn Waterfield

Second Grade

Kayden Bailey

Jennifer Brickhouse

Damon Clark

Jaycee Cooper

Christopher Garrett

Aliya Hassell

Shiauna Norman

Eli Pledger

KeNeil Rawls

Skylah Ruelas-Silva

Third Grade

Jose’ Ardon Cartagena

Braxton Clough

Adam Forbes

Davis Hux

Uriah Pledger

Samuel Roughton

Fourth Grade

Juan Franco Gonzalez

Finley Owens

Wyatt Tarkington

Fifth Grade

Henry Bryan

Riley Davenport

Montserrat Garcia-Carrillo

Yaneri Mora-Talavera

Connor Reynolds

Rebeca Santibanez-Castaneda

Jaxon Smith

Maraly Vasquez

Ethan Vo

Samuel Webster

Staff writer Miles Layton can be reached at mlayton@ncweeklies.com