Tyrrell Elementary Honor Roll

2020-21 Principal’s List
Quarter 3
Second Grade
Jennifer Brickhouse
Damon Clark
Londyn Combs
Jaycee Cooper
Joni Copeland
Aliya Hassell
Alyssa Holley
Shiauna Norman
KeNeil Rawls
Jamirah Sykes
Honor Roll
Kayden Bailey
Camron Blount
Edward Guzman-Chavarin
Prinicipal’s List
Third Grade
Jose’ Ardon Cartagena
Elizabeth Bosely
Hayden Clough
Adam Forbes
Cece Harris
Davis Hux
Samuel Roughton
Honor Roll
Braxton Clough
Principal’s List
Fourth Grade
Sydnee Etheridge
Kylee Harris
Allie Hopkins
Lillie Hopkins
Edward Miller
Finley Owens
Honor Roll
Christian Bryant
Kelsey Hollis
Samara Midgette
Suzy Sevilla-Raygoza
Wyatt Tarkington
Principal’s List
Fifth Grade
Jazlyn Shull
Samuel Webster
Honor Roll
Henry Bryan
Riley Davenport
Montserrat Garcia-Carrillo
Yaneri Mora-Talavera
Luke Mozgawa
Connor Reynolds
Jaxon Smith
Maraly Vasquez
Ethan Vo
Perfect Attendance
Kindergarten
Alexander Arzate
Matthew Flaugher
Irmamichelle Gonzalez-Ochoa
Tydarian Johnson
Re’Lynn Livermon
Dalary Pasos-Lora
Hayden Phelps
Richard Roulhac, Jr.
Wyatt Sorey
Luke Sorey
Christian Vasquez, Jr.
Jacob Winger
Antonio Wrighton
First Grade
Anderson Armstrong
Saray Basnight
Lilly Mae Bryan
Willow Cahoon
Cameron Clough
Boone Fassnacht
Sophie Haney
Candace Helms
Killian Morris
Callie Mae Rawls
Briana Rice
Sadie Roughton
Joel Sevilla-Raygoza
Joselyn Waterfield
Second Grade
Kayden Bailey
Jennifer Brickhouse
Damon Clark
Jaycee Cooper
Christopher Garrett
Aliya Hassell
Shiauna Norman
Eli Pledger
KeNeil Rawls
Skylah Ruelas-Silva
Third Grade
Jose’ Ardon Cartagena
Braxton Clough
Adam Forbes
Davis Hux
Uriah Pledger
Samuel Roughton
Fourth Grade
Juan Franco Gonzalez
Finley Owens
Wyatt Tarkington
Fifth Grade
Henry Bryan
Riley Davenport
Montserrat Garcia-Carrillo
Yaneri Mora-Talavera
Connor Reynolds
Rebeca Santibanez-Castaneda
Jaxon Smith
Maraly Vasquez
Ethan Vo
Samuel Webster