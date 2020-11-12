1st Nine Weeks
Principal’s List (All A’s)
12 grade
Matthew Douglas Ashley, Lily Mikayla Barber, Kinnan Riley Bann, Makensey Caroon, Abigail Marie Faircloth, Jada Emani Felton, Alyssa Paige Goodwin, Camry Tionne Harris, K’Shundra Holley, Isabel Rosetta Jarvis, Aaron Thomas Jones, Parrish, Landen Wayne Parrish, Joseph Sanchez, Isabelle Spear, Carlee Jae Spruill, Meredith Ashlyn Tunstall, Brylee Marie Williams
11th grade
Alex Grey Bergevin, Jaslyn Monay Carter, Trinity Faith Copeland, Olivia Grace Hare, Izak Hines, Jenna Marie Ledford, Kelsey Lynn Ledford, Sarai Rahmiyah Leigh, Sydney Lyle Spear, Walker James Spruill, Lucus Daniel Stevenson, Amanda Lee Turner, Hunt Cameron Tynch, Melanie Lynn Waff, Harrison Elliott Young.
10th grade
Kayleigh Elizabeth Cloud, Breanna Lynn Potts, Reagan Brook Privott, Bailey Worth Rinehart, Diasia Ni’Jay Smallwood, Davesha Wy’Nese Sutton.
9th grade
Kaitlyn Rose Ashley, Carolyn Rebecca Ayers, Taylor Rose Babbitt, Liza Grace Bond, Samuel Reid Clifton, Brissa Marlene Diaz-Yepez, Ai’Yana Denae Eason, Hannah Grace Harris, Molly Claire Harvill, Chrystina Marie Hudson, Alyssa Michelle Hughes, Samantha Nicole Layton, Anthony Yael Lopez-Gomez, Benjamin Preston Monds, Hannah Leeann Nixon, Amaris Skyla Oliver, Adrianna Parrish, Tyler McCoy Perry, Christian David Rice, Kaiden Anne Riddick, Ellie Catherine Spear, Trent Louis Spear, Fletcher Dru Tynch, Daniel Thomas Venters, Owen Niles Walters, Iyron Kerre’ Whitehurst.
Honor Roll A-B
12th grade
Madison Grace Adams, Bryana Danielle Backues, Chase Matthews Bateman, Caleb Anderson Bunch, Matthew Curtis Byrum, VerShonna Tra’Yonce Cofield, David Tyrelle Copeland, Patrick Cranford, Dynasty Unique Gilliam, Te’Shawn Marque’ Holley, Shaquisha Shantel Howard, Camilia Maxine Miles, Christopher Stephen Morris, Holly Ann Rome, Hannah Elaine Shean, Kinisa Jah’Mer Stallings-Drew, Bryce Thomas Stevens, Gabriel Michael Stulick, Jacob Isaac Tynch, Jaliyah Cherrelle White.
11th grade
Samantha Lynn Ashley, Jonathan Edward Bass, Robert Gray Bass, Da’Niyiah Samirrieon Bunch, Davis Blair Halstead, Tiffany Marie Harrison, Hannah Leigh Hoffman, Kaylyn Ann Jones, Olivia Breayle Layton, Ellison Morgan Owens, Hannah Leigh Pippins.
10th grade
Molly Baker Cobb, Ethan Philip Dale, Lillian Sophia Dukti, Joel Cameron Forehand, Sarah Katherine Goodwin, Landon Bernard Mason, Axel Damian Preciado, Camryn Alauna Rawls, Carson Grace Ray, Ashlee Ann Richardson, Reagan Lynn Stallings, Zyhira Andrea Ward, H’onestee Markayla White.
9th grade
Damaris Ambrosio-Reyes, Jevelle Ryshiem Bunch, William Blake Gregory, Cory’ana Ni’Asia Harrell, Marley Marie Harrell, Za’Niyah Keasia Harrell, Kalehua Lei Makemae Haupu, Da’Nasia Tyionna Holley, Tylek Rockim Holley, Jeremiah Ti’yon Leary, Carson Thomas Lee, Aiden Blake Nixon, Aidan Leum Stine, Tiara Natisse Valentine, Bryan Alexander Vazquez, Jaiden F. Walters-Bradley, Shimira Ni’Asia Winfield, Ella Alisa Womack.