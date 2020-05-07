Third nine weeks
Third Grade
Royal Hornets (All A’s)
Kayden Allen, Zymeire Askew, Kyleigh Bayes, Skylar Biggs, Aaliyah Blount, Gabrielle Briggs, Aubryn Bunch, Daniel Casper, Zion Downing, Cooper Forehand, Levi Forehand, Camryn Goodwin, Wade Jackson, Haven Johnson, Gianna Jones, Ethan Leggett, Ros Little, Oscar Mendez-Ordonez, Addison Mount, Jacob Parks, Alexi Phillips, Joshua Richardson, Daniela Sanchez, Holden Severa, Jonathan Simmons, Makiia Slade, Kallie Spinks, Matthew Tanner, Emma Toney, A’kyah Turner, Colton Virginia, Lilli Williams, Oniya Wynn
A/B Honor Roll
Jamille Ambrose, Ariana Armstead, Wyatt Ashley, Brycen Askew, Ja’Da Barrow, Nicole Bautista-Tiznado, Nemira Baxton, Sara Bradley, Maci Brown, Milaya Bunch, Ke’Shaun Bunch, Elyssa Carter, Jayden Charlton, Brianna Colson, Gianna Douglas, Mariah Eley, Spencer Ellis, William Farless, Ariana Fowler, Kaitlyn Gilbert, Luke Graham, Kamakaokamanualii Haupu, Trenton Jordan, Jayden Lindsey, Jayden McNeil, Waylon Mitchem, Chloe Morgan, Walter Norman, Bella Parrish, Mondrevious Perry, Myrikal Phelps, Denisse Preciado, Jahmeire Privott, Kaylie Rawls, Kyleigh Reynolds, Samantha Rogers, Colton Rowley, Ty’leek Sanderlin, Badhir Santibanez-Palacios, Oneida Sirondaro-Pacheco, Channing Soto, John Tellez-Castillo, Caleb Urquhart, Carter Walker, Aysia Ward, Payne Whealton, Mackenzie White, Ar’Darien White, Ziyona Wilder, Syn’Cere Williams, Ila Williscraft, Serenity Wise
Fourth Grade
Royal Hornets (All A’s)
Alana Brumfield, Jack Bryant, Sarah Logan Cobb, Madelyn Dale, Zaniya Drew, Parker Ford, Brendan Ganzert, Hailey Harris, Jayshawn Johnson, Cristian Melchor-Cisneros, Brandon Potts, Amirah Rankins, Ethan Roberson, Jacob Rodgers, Kendall Salinas, Elizabeth Twiddy
A/B Honor Roll
Julian Ambrose, Harley Baker, Anthony Baumgardner, Khalea Bell, Kyde Belton, Noah Browder, Dustin Bunch, Jacob Burgess, Emigdio Bustos-Ascencio, Caleb Capps, Aden Christie , Camryn Currin, Jordyn Davidson, Dziyah Demps, Landen Dixon, Dakota DuPraw, Avery Eley, Ethan Eure, Kiyanna Fleming, Isabelle Friend, Isaiah Gaddy, Wyatt Ganzert, William Helmkamp, SuMyah Hill, Maycee Hughes, Demetri Jackson-White, Lilian Jacobo-Guerra, Jonah Johnson, Kayleigh Kotel, Ezra Martin, NaKayla McArthur, Nyna Mitchem, Graham Monds, Aaron Morring, Leah Navarro, Amahni Norman, Victoria Nunez, Caileigh Ollis, Kenya Peele, Jane Pullin, Iyona Rayner, Tyrin Rodgers, Tyasia Sharpe, Margot Simmons, Leandrea’ Simons, Elijah South, De’Marjay Stanley, Travon Tyner, Isaiah White, Bennett White, Michael White, Da’Marcus White, Tayvion White, Ja’cee Whitfield, Evan Williams, LaShawn Wilson, De’Andra Winslow
Fifth Grade
Royal Hornets (All A’s)
Reece Armstead, Annslie Attkisson, Jacob Bond, Jayson Bradley, Madison Curcio, Patrick Godwin, Trent Goodwin, Caroline Halstead, Elizabeth Huey, Gray Shook, Anderson Smith, Grayson Smith, Evelyn Walters, Johnny Winborne, Samiya Winfield
A/B Honor Roll
Kenyotta Applewhite, Alexia Basnight, Isabella Benfield, Spencer Bond, Aiden Bowen, Savannah Byrum, Tucker Byrum, Mason Byrum, Olivia Cardenas, Matthew Carter, Lelynn Crump, Camron Davis, Brianna Dawkins, Harrison Evans, Brockasia Faircloth, Fernanda Gomez-Lopez, Daniela Gomez-Garcia, Gabriela Gomez-Garcia, Warren (Laine) Goodwin, Harlen Hohbach, Kaelyn Jackson, Zahanna James, Caden Jernigan, Amarii King, Kara Layne, Zackery Leary, Sa’Myah Leathers, Sarah Long, Shua’niya Miller, George Mills, Drake Morgan, Zoey Nixon, Cen’Tira Norman, Lucas Perry, Minzy Preciado, Jasorryier Privott, Tre’Shaun Rankins, Ethan Rhodes, James Rose, Beverly Silva-Fernando, Keimiah Smith, Sophia Soto, D.J. Sutton, Nathan Tanner, Noah Tunstall, Michelle Urquhart, Charli Grace Williams, Christian Wilson