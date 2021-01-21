Second Nine Weeks
Royal Hornets (All A’s)
Third Grade
Aiden Sexton, Angel Diaz-Yepez, Anna Scott Walston, Anne-marie Shook, Antonio Guzman-Gonzalez, Ava Thach, Ayden McPherson, Bentley Mizelle, Bodie White, Camden Hickman, Eligah Stallings, Emily Smith, Emoni Boyce, Hudson Evans, Isabella White, Jaslyn Elliott, Jeremiah Brown, Judit Ambrosio-Reyes, Justin Thompson, Kade Rawls, Kennedy Faircloth, Lily Gravning, Lily Smith, OR Harriss, Owen Denny, Parker Layton, Sarahy Carrillo-Hernandez, Taj Tillett, Thatcher Bass, Thomas Clayton Willis III
Fourth Grade
Addison Mount, Aubryn Bunch, Brycen Askew, Colton Virginia, Cooper Forehand, Emma Toney, Gavin Anders, Haven Johnson, Holden Severa, Jacob Parks, Jahmeire Privott, Joshua Richardson, Kallie Spinks, Levi Forehand, Luke Graham, Ros Little, Skylar Biggs, Whitney White, Wyatt Ashley, Zymeire Askew
Fifth Grade
Amari Bennett, Amirah Rankins, Avery Eley, Brandon Potts, Brendan Ganzert, Cristian Melchor-Cisneros, Elizabeth Twiddy, Grayson Nixon, Hailey Harris, Madelyn Dale, Noah Browder, Parker Ford, Sarah Logan Cobb
A/B Honor Roll
Third Grade
Aliyah Minton, Amelia Leary, Brayden Harrell, Brayden Powers, Camari Blount, Carly King, Diosana Mejia-Lopez, Dreamer Smith-Pierce, Emma Nicholson, Gabe Bassett, Holden Fuller, Holden Fuller, Holton White, Jimena Melchor-Cisneros, Joseph Layton, Josiah Sta Maria, Kadence Jackson, Layla White, Lucas Christie, Nyla Record, Pharell Tucker, Reginae Bunch, Riley Patterson, SaNiya White, Sariah Stepney, Soufian Applewhite, Steven Carter, Sydney Slade, Tremaine Welch, Trenton Halsey, Trinity Scott, Ty’Lashia Privott, Tyler Hales, Zymeirah Askew
Fourth Grade
Aaliyah Blount, Akyah Turner, Aniyah Cook, Ar’Darien White, Aria Fowler, Badhir Santibanez-Palacios, Baylei White, Bella Parrish, Carter Walker, Cassy Harrell, Colton Rowley, Connor Cowper, Daniel Casper, Daniela Sanchez, De’mari Bentley, Denisse Preciado, Donald Byrum, Gabby Briggs, Gianna Douglas, Gianna Jones, J’Milla Sharp, Jayden McNeil, Jevion Robbins, Jonathan Simmons, Joslyn McCotter, Kaitlyn Gilbert, Kamakaokamanualii Haupu, Kyleigh Reynolds, Liam Stallings, Lilli Williams, Mackenzie White, Milaya Bunch, Oniya Wynn, Payne Whealton, Samantha Rogers, Savannah Weiss, Trent Jordan
Fifth Grade
Aaron Morring, Aden Christie, Alyssa Slade, Amahni Norman, Arya Long, Ashley Parker, Bennett White, Blair Wood, Brayden Miller, Da’Marcus White, Dakota Dupraw, Daniel Gilbert, De’Andra Winslow, Elijah South, Ellie Tynch, Ethan Roberson, Evan Williams, Ezra Martin, Hunter Lynch, Iyona Rayner, Ja’Cee Whitfield, Jack Bryant, Jade Spears, Julia Simmons, Kendall Salinas, Landen Dixon, LaShawn Wilson, Maci Kate Nixon, Maycee Hughes, Nakayla McArthur, Sean Hooper, SuMyah Hill, Timothy Cloud, Ty’Asia Thigpen, Tyrin Rodgers, Victoria Nunez, Will Basnight, Wyatt Ganzert, Zaniya Drew