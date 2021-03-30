Second 9 Weeks
Third Grade
Royal Hornets (All A's)
Aiden Sexton, Angel Diaz-Yepez, Anna Scott Walston, Anne-marie Shook, Ava Thach, Ayden McPherson, Aydon Walker, Bentley Mizelle, Bodie White, Brayden Powers, Camden Hickman, Clayton Willis, Dreamer Smith-Pierce, Elijah Chesson, Emily Smith, Emoni Boyce, Holton White, Hudson Evans, Isabella White, Jaslyn Elliott, Jeremiah Brown, Jimena Melchor-Cisneros, Judit Ambrosio-Reyes, Kennedy Faircloth, Layla White, Lily Gravning, Lily Smith, OR Harriss, Owen Denny, Parker Layton, Steven Carter, Jr., Taraji White, Thatcher Bass
A/B Honor Roll
Alexis Sutton, Amelia Leary, Antonio Guzman-Gonzalez, Bailey Weber, Benjamin Irizarry IV, Carly King, Caroline Craddock, Charity Jackson-White, Eligah Stallings, Emma Nicholson, Gabe Bassett, Henry Bryant, Indiya Rome, Jacquez Williams, Jasean Ford, Joseph Layton, Josiah Sta Maria, Julianna Mendoza, Juna Brigandi, Justice Ford, Justin Thompson, Kade Rawls, Kadence Jackson, Kayden Crawley, Kyle Jackson, Madison Harris, Makenzie Holley, Mason Copeland, Mekhi Felton, Nyla Record, Pharell Tucker, Reginae Bunch, Riley Patterson, Ryan Allen, SaNiya White, Sarahy Carrillo-Hernandez, Sariah Stepney, Serenity Stanley, Shaynee Anderson, Siyon Foreman, Skyler Crandell, Soufian Applewhite, Stoney-Brooke Pearce, Sydney Slade, Tremaine Welch, Trenton Halsey, Trinity Scott, Tyler Hales, Zi'Yonna Holley, Zymeirah Askew
Fourth Grade
Royal Hornets (All A's)
Addison Mount, Aubryn Bunch, Broden Newsome, Cooper Forehand, Emma Toney, Gabby Briggs, J'evion Robbins, Jacob Parks, Jayden McNeil, Josh Richardson, Kallie Spinks, Luke Graham, Oniya White, Ros Little, Skylar Biggs, Whitney White, Wyatt Ashley, Zion Downing
A/B Honor Roll
Aaliyah Blount, Akyah Turner, Aria Fowler, Badhir Santibanez-Palacios, Bella Parrish, Caleb Urquhart, Carter Walker, Colton Rowley, Colton Virginia, Daniela Sanchez, Denisse Preciado, Ethan Leggett, Gavin Anders, Haley Conner, Haven Johnson, Holden Severa, J'Milla Sharp, Jahmeire Privott, Jayden Charlton, Kaitlyn Gilbert, Kayden Allen, Kyleigh Reynolds, Levi Forehand, Liam Stallings, Lilli Williams, Makiyah Holley, Malik Slade, Milaya Bunch, Payne Whealton, Savannah Weiss, Serenity Wise, Sinijah Stallings, Skylar Anderson, Skylar Weiss, Taquez Stewart, Trent Jordan, Walter Norman, Ziyona Wilder, Zymeire Askew
Fifth Grade
Royal Hornets (All A's)
Amirah Rankins, Ashley Parker, Avery Eley, Cristian Melchor-Cisneros, Ethan Roberson, Hailey Harris, Kendall Salinas, Liza Twiddy, Madelyn Dale, Maycee Hughes, Parker Ford, Sarah Logan Cobb, SuMyah Hill
A/B Honor Roll
Aden Christie, Alyssa Slade, Amahni Norman, Amari Bennett, Ashley Miller, Bennett White, Blair Wood, Brandon Potts, Brendan Ganzert, Cindy Frazier, DeAndra Winslow, Demetri Jackson-White, Ellie Tynch, Evan Williams, Ezra Martin, Ja'Cee Whitfield, Jade Spears, Kelvontae Bunch, Landen Dixon, Leah Navarro, Lilyanne Wheedleton, Maci Kate Nixon, Margot Simmons, Nakayla McArthur, Noah Browder, Timothy Cloud, TyAsia Thigpen, Tyrin Rogers, Victoria Nunez, Wyatt Ganzert, Zy'Kera Wilder