John A. Holmes High School Interim Principal Josh Davenport recently announced the Principal’s List and Honor Roll for the second grading period.
Honored were:
Principal’s List
Grade 12
Jonathan Bass, Alex Bergevin, Jaslyn Carter, Makayla Cisneros, Brittany Cofield, Trinity Copeland, Davis Halstead, Olivia Hare, Izak Hines, Kelsey Ledford, John O’Bryen, Ellison Owens, Kyleigh Payton, Brianna Smith, Sydney Spear, Aliah Spencer, Amanda Turner, Hunt Tynch, Melanie Waff,
Grade 11
Landon Mason, Grace Melendez, Bailey Rinehart
Grade 10
Carolyn Ayers, Liza Bond, Julie Christian, Jason Faircloth, Yalaiya Griffin, Tylek Holley, Anthony Lopez-Gomez, Hannah Nixon, Ellie Spear, Trent Spear
Grade 9
Olivia Armstead, Tiarra Griffin, Alyssa Hohbach, Caden Knight, Hector Melchor-Cisneros, Brea Navarro, Shelby Owens, Emma Parrish, Jamaurie Perrie, Gabriella Resendiz, Austin Roebuck, Megan Rose, Brynlee Stevens, Dai’Viouna Sutton, Ron Taitano,
A/B Honor Roll
Grade 12
Tatyana Armstead, Samantha Ashley, Kaitlyn Bass, Robert Bass, Ahmirah Blount-Coston, Malcolm Bobbitt, Martha Bond, Cyrille Donayre, Kaci Drew, Kennedy Francis, Zacchaeu Grissom, Ethan Hamilton, Earl Hanna, Kaylyn Jones, Olivia Layton, Jenna Ledford, Sarai Leigh, Avagail Lilly, Rylie Miller, Leon Patrick, Dymon’ Rankins, Bonnie Rocha, Dustin Smith, Ny”asia Spencer, Walker Spruill, Lucus Stevenson, Jennifer Wells, Hallie White, Malachi White
Grade 11
Sophie Banks, Isaac Belton, Haylei Bush, Joel Forehand, Caroline Forward, Sarah Goodwin, Madison Griffin, Finley Harrell, Jackson Heath, Emma Horton, Layla Johnson, Isabella Nixon, Shervon Rankins, Carson Ray, Savanna Reid, Marisa Rezendiz, Ashlee Richardson, Ariyana Shipley, Brooklyn Spears, Reagan Stallings, Andrew Ward, Jamiya Winston
Grade 10
Damaris Ambrosio-Reyes, Demetric Bond, Makayla Claussen, Samuel Clifton, Cimyah Coston, Brissa Diaz-Yepez, Ly’Te’Eire Drew, Ai’Yana Eason, William Gregory, Cory’ana Harrell, Za’Niyah Harrell, Hannah Harris, Molly Harvill, Alyssa Hughes, Anastasia Johnson, Donald Knight, Carson Lee, Benjamin Monds, Aiden Nixon, Amaris Oliver, Adrianna Parrish, Brayden Pippins, Jackson Stegall, Fletcher Tynch, Gary Thompson, Ne’Keiseya Ward, Iyron Whitehurt, Ella Womack
Grade 9
Ashlynn Babbitt, Maddox Bass, Kurshauna Blount, Tyrin Bond, Amani Bowens, Leslie Carpiette-Hernandez, Mya Cole, Noemi Cruz Torres, Zi’Kiven Dillard, Ayanna Dixon, Caliegh Dixon, Camdyn Forehand, Re’Kiyah Gilliam, Aaron Griffin, Mason Griffin, Daniel Hare, Jesse Holley, Joaquin Hunt, Riley Jackson, Tristan Nelson, Darius Oliver, Lizbet Pacheco, Ainsley Parrish, Gavin Pierce, Natrail Rankins, Amalia Rivenbark, Kristopher Smith, Kailyn Spruill, Zachary Walston, Joshua Wells, Autumn Williford, Tamya Wislon, Evan Young