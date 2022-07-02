John A. Holmes High School Interim Principal Josh Davenport recently announced the Honor Rolls for the fourth grading period.
Those honored for their accomplishments in the fourth quarter include:
A Honor Roll
Grade 9
• Olivia Armstead
• A’Ziyah Eason
• Camdyn Forehand
• Javondre Gaylord
• Aaron Griffin
• Aubre’anna Lewis
• Hector Melchor-Cisneros
• Brea Navarro
• Tristen Nelson
• Shelby Owens
• Ainsley Parrish
• Emma Parrish
• Jamaurie Perry
• Gabriella Resendiz
• Austin Roebuck
• Megan Rose
• Kristopher Smith
• Kailyn Spruill
• Brynlee Stevens
• Dia’Viouna Sutton
• Tamya Wilson
Grade 10
• Damaris Ambrosio-Reyes
• Liza Bond
• Ai’yana Eason
• Jason Faircloth
• William Gregory
• Yalaiya Griffin
• Molly Harvill
• Kalehua Haupu
• Hannah Nixon
• Amaris Oliver
• Ellie Spear
• Trent Spear
• Fletcher Tynch
• Iyron Whitehurst
• Ella Womack
Grade 11
• Joel Forehand
• Emma Horton
• Lily Moore
• Reagan Privott
• Bailey Rinehart
• Ariyana Shipley
• Davesha Sutton
Grade 12
• Samantha Ashley
• Alex Bergevin
• Da’Niyiah Bunch
• Makayla Cisneros
• Kaylyn Jones
• Jenna Ledford
• Kelsey Ledford
• Avagail Lilly
• JaMya Parks
• Hannah Pippins
• Dymon Rankins
• Brianna Smith
• Dustin Smith
• Sydney Spear
• Aliah Spencer
• Lucus Stevenson
• Amanda Turner
• Hunt Tynch
• Austin Warren
• Hallie White
• Javarion White
A/B Honor Roll
Grade 9
• Nasaya Basnight
• Maddox Bass
• Kurshauna Blount
• Tyrin Bond
• Amani Bowens
• Yohana Carrillo-Hernandez
• Noemi Cruz
• Matthew Dewees
• Diamonique Dillard
• ZiKiven Dillard
• Angeline Donayre
• Kimora Douglas
• Jaemikle Etheridge
• Mason Griffin
• Daniel Hare
• Mia Hoffer
• Joaquin Hunt
• Kendrick Kerr
• Caden Knight
• Caleb Payton
• Shy’najia Rollins
• Ty’Yonna Sanderlin
• Kailyn Spruill
• Kahlil Tann
• Ella Tatem
• Keana Thompson
• JaVighyia Wilkins
• Evan Young
Grade 10
• Carolyn Ayers
• Taylor Babbit
• Naceer Boyd
• Samuel Clifton
• Cory’ana Harrell
• Morgan Harrell
• Hannah Harris
• Tylek Holley
• Alyssa Hughes
• Carson Lee
• Benjamin Monds
• Adrianna Parrish
• Mark Perez
• Jonathan Spears
• Jackson Stegall
• Ryin Surgeon
• Gary Thompson
• Tiara Valentine
• Daniel Venters
• Gracie Vick
Grade 11
• Sophie Banks
• Isaac Belton
• Alexis Bond
• Amerah Bowens
• Riley Britton
• Haylei Bush
• Molly Cobb
• Sarah Goodwin
• Madison Griffin
• Finley Harrell
• Jackson Heath
• Dakota Hoggard
• Jasmine Johnson
• Layla Johnson
• Landon Mason
• Hannah Meads
• Noah Patton
• Brooke Pierce
• Breanna Potts
• Carson Ray
• Ashlee Richardson
• Zyhira Ward
Grade 12
• Kaitlyn Bass
• Precious Bond
• Katie Burlamachi
• Trinity Copeland
• Kennedy Francis
• Zacchaeu Grissom
• Jaylon Gurganus
• Davis Halstead
• Tiffany Harrison
• Izak Hines
• Hannah Hoffman
• Sarai Leigh
• Camryn Marrs
• Xaria Mayberry
• Ellison Owens
• Kyleigh Payton
• Ta’Kaya Privott-Downing
• Bonnie Rocha
• Nyquan Twine
• Malachi White
• Nehemiah Williams
• Matthew Winborne