John A. Holmes High School Interim Principal Josh Davenport recently announced the Honor Rolls for the fourth grading period.

Those honored for their accomplishments in the fourth quarter include:

A Honor Roll

Grade 9

• Olivia Armstead

• A’Ziyah Eason

• Camdyn Forehand

• Javondre Gaylord

• Aaron Griffin

• Aubre’anna Lewis

• Hector Melchor-Cisneros

• Brea Navarro

• Tristen Nelson

• Shelby Owens

• Ainsley Parrish

• Emma Parrish

• Jamaurie Perry

• Gabriella Resendiz

• Austin Roebuck

• Megan Rose

• Kristopher Smith

• Kailyn Spruill

• Brynlee Stevens

• Dia’Viouna Sutton

• Tamya Wilson

Grade 10

• Damaris Ambrosio-Reyes

• Liza Bond

• Ai’yana Eason

• Jason Faircloth

• William Gregory

• Yalaiya Griffin

• Molly Harvill

• Kalehua Haupu

• Hannah Nixon

• Amaris Oliver

• Ellie Spear

• Trent Spear

• Fletcher Tynch

• Iyron Whitehurst

• Ella Womack

Grade 11

• Joel Forehand

• Emma Horton

• Lily Moore

• Reagan Privott

• Bailey Rinehart

• Ariyana Shipley

• Davesha Sutton

Grade 12

• Samantha Ashley

• Alex Bergevin

• Da’Niyiah Bunch

• Makayla Cisneros

• Kaylyn Jones

• Jenna Ledford

• Kelsey Ledford

• Avagail Lilly

• JaMya Parks

• Hannah Pippins

• Dymon Rankins

• Brianna Smith

• Dustin Smith

• Sydney Spear

• Aliah Spencer

• Lucus Stevenson

• Amanda Turner

• Hunt Tynch

• Austin Warren

• Hallie White

• Javarion White

A/B Honor Roll

Grade 9

• Nasaya Basnight

• Maddox Bass

• Kurshauna Blount

• Tyrin Bond

• Amani Bowens

• Yohana Carrillo-Hernandez

• Noemi Cruz

• Matthew Dewees

• Diamonique Dillard

• ZiKiven Dillard

• Angeline Donayre

• Kimora Douglas

• Jaemikle Etheridge

• Mason Griffin

• Daniel Hare

• Mia Hoffer

• Joaquin Hunt

• Kendrick Kerr

• Caden Knight

• Caleb Payton

• Shy’najia Rollins

• Ty’Yonna Sanderlin

• Kailyn Spruill

• Kahlil Tann

• Ella Tatem

• Keana Thompson

• JaVighyia Wilkins

• Evan Young

Grade 10

• Carolyn Ayers

• Taylor Babbit

• Naceer Boyd

• Samuel Clifton

• Cory’ana Harrell

• Morgan Harrell

• Hannah Harris

• Tylek Holley

• Alyssa Hughes

• Carson Lee

• Benjamin Monds

• Adrianna Parrish

• Mark Perez

• Jonathan Spears

• Jackson Stegall

• Ryin Surgeon

• Gary Thompson

• Tiara Valentine

• Daniel Venters

• Gracie Vick

Grade 11

• Sophie Banks

• Isaac Belton

• Alexis Bond

• Amerah Bowens

• Riley Britton

• Haylei Bush

• Molly Cobb

• Sarah Goodwin

• Madison Griffin

• Finley Harrell

• Jackson Heath

• Dakota Hoggard

• Jasmine Johnson

• Layla Johnson

• Landon Mason

• Hannah Meads

• Noah Patton

• Brooke Pierce

• Breanna Potts

• Carson Ray

• Ashlee Richardson

• Zyhira Ward

Grade 12

• Kaitlyn Bass

• Precious Bond

• Katie Burlamachi

• Trinity Copeland

• Kennedy Francis

• Zacchaeu Grissom

• Jaylon Gurganus

• Davis Halstead

• Tiffany Harrison

• Izak Hines

• Hannah Hoffman

• Sarai Leigh

• Camryn Marrs

• Xaria Mayberry

• Ellison Owens

• Kyleigh Payton

• Ta’Kaya Privott-Downing

• Bonnie Rocha

• Nyquan Twine

• Malachi White

• Nehemiah Williams

• Matthew Winborne

Thadd White can be reached via email at twhite@apgenc.com.