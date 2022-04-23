Chowan Middle School Principal Dr. Michelle White recently announced the Honor Rolls for the third quarter.

Those honored include:

A Honor Roll

Grade Six

Elias Al-Kabsh

Noah Browder

Alana Brumfield

John Bryant

Jiaxin Cai

Sarah Logan Cobb

Madelyn Dale

Avery Eley

Sean Escosora

Parker Ford

Brendan Ganzert

Hailey Harris

Maycee Hughes

Cristian Melchor-Cisneros

Maci Kate Nixon

Amahni Norman

Ethan Roberson

Kendall Salinas-Villalobos

Tyasia Sharpe

Keimiah Smith

Tayvion White

De’Andra Winslow

Blair Wood

Grade Seven

Reece Armstead

Annslie Attkisson

Jacob Bond

Jayson Bradley

Camron Davis

Clayton Godwin

Trent Goodwin

Zahanna James

Trevor Lahr

Ryan Shook

Grayson Smith

Grade Eight

Joy Lynne Allen

Maria Ambrosio-Reyes

Bailey Banks

Delalia Benavides

Diney Borja

Ava Bunch

Bowen Chappell

Chloe Chappell

Wyatt Chappell

Megan Chappelle

Princess Cofield

Harper Evans

Joshua Harvill

Jaidyn Jackson

Zaria James

Kamonni Mathews

Morgan Nixon

Selina Perez-Roblero

Jon Privette

Emerson Privott

Hailey Roberson

Reece Seal

Alizon Tellez Resendiz

A/B Honor Roll

Grade Six

Amari Bennett

Antonio Brigandi

Dixon Britt

Dziyah Demps

Kiyanna Fleming

Wyatt Ganzert

SuMyah Hill

Jayshawn Johnson

Symphony Johnson

Carley Layden

Samuel Mansfield

Nakayla McArthur

Aaron Morring

Matthew Nelson

Emma Nixon

Veronica Noblin

Valeria Ochoa

Kenya Peele

Brandon Potts

Cole Robinette

Margot Simmons

Juliana Slades

De’Marjay Stanley

Ty’Asia Thigpen

Ellie Tynch

Lilyanne Wheedleton

Michael White Jr.

Bennett White

Zy’Kera Wilder

Evan Williams

De’Andra Winslow

Grade Seven

Isabella Benfield

Mason Byrum

Tucker Byrum

Messiah Coston

Lelynn Crump

Nodie Dillard

Harrison Evans

Micah Felton Jr.

Laine Goodwin

Harlen Hohbach

Kaelyn Jackson

Trevor Lahr

Sa’Myah Leathers

Amiya Mann

Shua’Niya Miller

Zoey Nixon

Cristian Perez-Perez

Elizabeth Plata

Minzy Preciado

Donterrio Rogers Jr.

Shawn Rollins Jr.

James Rose

David Sutton III

Zoey Watkins

Payton White

Desmond Wilson

John Winborne

Samiya Winfield

Zaumeyer Young

Grade Eight

Caden Askew

Elizabeth Ayers

Emma Barnes

Nia Bembry

Ty’Zhona Bembury

Jaydi Blalock

Ashyah Boston

Samantha Burgess

Morgan Burlamachi

Katie Burns

Carly Cowper

Tiffany Davunt

Karen Diaz-Yepez

Marilyn Claire Faircloth

Steven Ferebee

Holden Ford

Teairra Howell

Myah Johnson

Carson Layton

Keymoni Leary

Peyton Mattera

Kennan Moore

Stephen Moore

Taylor Nelson

Wyatt Nixon

Sophie Parks

Jayla Phelps

Gabrielle Provencher

Isaac Ramirez-Rojas

J’lyn Rankins

Fernando Rodriguez

Brystol Rowley

Nebiyah Sacaza-Dyson

Tucker Seal

Ashton Stallings

Olivia Veale

Kamiyah Ward

Frances White

Russell Wood

Eden Woodard

Thadd White can be reached via email at twhite@apgenc.com.