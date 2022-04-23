Chowan Middle School Principal Dr. Michelle White recently announced the Honor Rolls for the third quarter.
Those honored include:
A Honor Roll
Grade Six
Elias Al-Kabsh
Noah Browder
Alana Brumfield
John Bryant
Jiaxin Cai
Sarah Logan Cobb
Madelyn Dale
Avery Eley
Sean Escosora
Parker Ford
Brendan Ganzert
Hailey Harris
Maycee Hughes
Cristian Melchor-Cisneros
Maci Kate Nixon
Amahni Norman
Ethan Roberson
Kendall Salinas-Villalobos
Tyasia Sharpe
Keimiah Smith
Tayvion White
De’Andra Winslow
Blair Wood
Grade Seven
Reece Armstead
Annslie Attkisson
Jacob Bond
Jayson Bradley
Camron Davis
Clayton Godwin
Trent Goodwin
Zahanna James
Trevor Lahr
Ryan Shook
Grayson Smith
Grade Eight
Joy Lynne Allen
Maria Ambrosio-Reyes
Bailey Banks
Delalia Benavides
Diney Borja
Ava Bunch
Bowen Chappell
Chloe Chappell
Wyatt Chappell
Megan Chappelle
Princess Cofield
Harper Evans
Joshua Harvill
Jaidyn Jackson
Zaria James
Kamonni Mathews
Morgan Nixon
Selina Perez-Roblero
Jon Privette
Emerson Privott
Hailey Roberson
Reece Seal
Alizon Tellez Resendiz
A/B Honor Roll
Grade Six
Amari Bennett
Antonio Brigandi
Dixon Britt
Dziyah Demps
Kiyanna Fleming
Wyatt Ganzert
SuMyah Hill
Jayshawn Johnson
Symphony Johnson
Carley Layden
Samuel Mansfield
Nakayla McArthur
Aaron Morring
Matthew Nelson
Emma Nixon
Veronica Noblin
Valeria Ochoa
Kenya Peele
Brandon Potts
Cole Robinette
Margot Simmons
Juliana Slades
De’Marjay Stanley
Ty’Asia Thigpen
Ellie Tynch
Lilyanne Wheedleton
Michael White Jr.
Bennett White
Zy’Kera Wilder
Evan Williams
De’Andra Winslow
Grade Seven
Isabella Benfield
Mason Byrum
Tucker Byrum
Messiah Coston
Lelynn Crump
Nodie Dillard
Harrison Evans
Micah Felton Jr.
Laine Goodwin
Harlen Hohbach
Kaelyn Jackson
Trevor Lahr
Sa’Myah Leathers
Amiya Mann
Shua’Niya Miller
Zoey Nixon
Cristian Perez-Perez
Elizabeth Plata
Minzy Preciado
Donterrio Rogers Jr.
Shawn Rollins Jr.
James Rose
David Sutton III
Zoey Watkins
Payton White
Desmond Wilson
John Winborne
Samiya Winfield
Zaumeyer Young
Grade Eight
Caden Askew
Elizabeth Ayers
Emma Barnes
Nia Bembry
Ty’Zhona Bembury
Jaydi Blalock
Ashyah Boston
Samantha Burgess
Morgan Burlamachi
Katie Burns
Carly Cowper
Tiffany Davunt
Karen Diaz-Yepez
Marilyn Claire Faircloth
Steven Ferebee
Holden Ford
Teairra Howell
Myah Johnson
Carson Layton
Keymoni Leary
Peyton Mattera
Kennan Moore
Stephen Moore
Taylor Nelson
Wyatt Nixon
Sophie Parks
Jayla Phelps
Gabrielle Provencher
Isaac Ramirez-Rojas
J’lyn Rankins
Fernando Rodriguez
Brystol Rowley
Nebiyah Sacaza-Dyson
Tucker Seal
Ashton Stallings
Olivia Veale
Kamiyah Ward
Frances White
Russell Wood
Eden Woodard