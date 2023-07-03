Proposed Social District Map - 1

Edenton officials are considering a proposed Downtown Social District where outdoor consumption of alcohol purchased at local businesses would be permitted. The proposed district would include both sides of Broad Street south of Queen Street, the area around The Herringbone restaurant, and the streets to the north, east, and west of the Chowan County Courthouse green. It would not include Colonial Waterfront Park or the green but would include the area beside the Barker House.

 Map courtesy Town of Edenton

EDENTON — Edenton officials are considering creating a Downtown Social District where outdoor consumption of alcohol purchased at local businesses would be permitted within a restricted area.

Destination Downtown Edenton pitched the proposed Downtown Social District during Town Council’s meeting last week.

  