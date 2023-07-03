EDENTON — Local residents will celebrate the life of former John A. Holmes football player Marcus Jackson, a victim of gun violence, at an event in Edenton on Saturday, July 15.

The event, "Turning Pain into Power," will be sponsored by The Marcus Jackson Project at Colonial Park in Edenton from 3 p.m. to 7 p.m. A memorial to gun violence victims will begin at 7:30 p.m.

  

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