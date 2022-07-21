SEVERE THUNDERSTORM WATCH 480 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MARYLAND
DORCHESTER SOMERSET WICOMICO
WORCESTER
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
CURRITUCK GATES HERTFORD
PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN EASTERN VIRGINIA
LANCASTER MATHEWS MIDDLESEX
NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND
IN SOUTHEAST VIRGINIA
ACCOMACK CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN
CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK
CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK
CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG
GLOUCESTER ISLE OF WIGHT YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, BAVON, BOWERS HILL,
CAMBRIDGE, CAPE CHARLES, CAPE COLONY, CHESAPEAKE AIRPORT,
CHINCOTEAGUE, CRISFIELD, CURRITUCK, DEEP CREEK, EDENHOUSE,
EDENTON, ELIZABETH CITY, EXMORE, FENTRESS, FRANKLIN, GATESVILLE,
GLOUCESTER POINT, GREAT BRIDGE, GREENBACKVILLE, GREENBRIER,
HAMPTON, HANCOCK, HERTFORD, HORNTOWN, HORSESHOE, HUNTERDALE,
KILMARNOCK, LANCASTER, LEWISETTA, LILLY, MACEDONIA, MAVATON,
MERRY HILL, MIDWAY, MOUNT PLEASANT, NEW CHURCH, NEW POINT,
NEW POINT COMFORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, OCEAN CITY, ONANCOCK,
PEARY, POQUOSON, PORTSMOUTH, PRINCESS ANNE, QUITSNA, SAINT JOHNS,
SALISBURY, SHARON, SMITHFIELD, SUFFOLK, URBANNA, VALHALLA,
VIRGINIA BEACH, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
Because of a production error, the headline over Martha Johnson’s column in Thursday’s edition was incorrect. The correct headline that should have appeared over the column was “Looking to blame for inflation? Check the mirror.”