Edenton Police Department added three new vehicles to its fleet. Officers will also be wearing badges featuring pink in honor of Breasts Cancer Awareness month.

The new vehicles include a truck and two SUVs. The SUVS are dark grey and feature dark lettering that reflects light.

EPD will again display its support by wearing our pink badges as part of officers’ uniforms for the month of October.

Pink badges will not be worn on Oct. 31.

Contact Nicole Bowman-Layton at nlayton@ncweeklies.com.

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