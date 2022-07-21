The Elizabeth City-Pasquotank Board of Education will meet in the multi-purpose room at Pasquotank Elementary School Monday at 5:30 p.m. Comments can be submitted by sending them to superintendent@ecpps.k12.nc.us. Access the meeting at www.ecpps.k12.nc.us.

Elizabeth City City Council, the Pasquotank Board of Commissioners and the Elizabeth City-Pasquotank Board of Education will meet informally at the Elizabeth City-Pasquotank Senior Center Tuesday at 6 p.m.