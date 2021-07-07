The Elizabeth City-Pasquotank Public School District has announced honor rolls for the fourth nine weeks for Elizabeth City Middle School, River Road Middle School, H.L. Trigg Community School, Elizabeth City-Pasquotank Early College, Northeastern High School, and Pasquotank County High School.
The following students were named to the A honor roll:
ECMS
A honor roll
6th grade: Davin Blasco, Amari Boone, Douglas Byrum, Ava Ditro, Bryer Elmore, Amaya Hall
7th grade: Jaidyn Alexander, Peyton Anderson, Broderick Hardy, Cinthia Hernandez-Hernandez, Diana Hernandez-Hernandez, Joy McCrey, Colby McKethan, Eva Taylor, Samantha Taylor, Jordan Williams-Jennings, Cindy Zou
8th grade: Rubi Alaniz-Anaya, Emma Bailey, Mattie Ditro, Veychara Eley, Gwenneth Fary, Addison Foster, Kardal Haist, Hannah Hall, Joel Hernandez Martinez, Ana Hernandez-Garcia, Ariana Quintero, Mya Smalls, Javona Taylor, Kathryn White, Bela Williams
A/B honor roll
6th grade: Cali Billingsley, Ethan Cunningham, Jayson Henson, Cannon Jones, Clark Kellar, Liam Krause, Trevor Lahr, Derrick Mallory, Azekiel Morgan, McKenna Overton, Chelsie Packer, Kaden Rosenbrock, Caley St. Hilaire
7th grade: Mikai Cooper, Natalie Gallop, Travis Gray, Rahnae Griffin, Gage Harris, Jorden Hines, Kaedyn James, Makalah Lee, Calista Minoglio, Brendy Salsido Lopez, Estefani Santos, Branden Smith, Ethan Todd, Hunter White, JaMiyah White, Uniqua Wilson, Lanna Wise
8th grade: Dakari Adams, Alyssa Alcorn, Derrick Banks, Linnyah Bennett, Michael Callon, Mario Cardenas, Steven Clark, Dakota Croft, Maddison Dudley, Samiyah Godfrey, Gabriel Gonzalez, Ty-Jai Goodwin, Jaela Hall, Anna Harris, Treniyah Harris, Tyler Hawkins, Ariana Hill, Stephen Jenkins, Sequinn Lee, Robert Lewter, Elizabeth McCalop, Jaila McCoy, Meybelline Montes-Ruiz, Ashley Rowe, Leah Sawyer, Luis Vargas-Flores, Jalil White, Honesty Williams
River Road
A honor roll
6th grade: Sophie Allagan, Kayla Chepan, Jayden Combs, Kaleb Gregory, Kai Henry, Anylah Spencer, Vincent Wiborg
7th grade: Ashlynn Batts, Mekhi Baum, Nevaeh Blount, Kailey Burghard, Marjorie Coffman, Michaira Harrell, Shawanna Hoffler, Kathryn Hutto, Kamryn McKinsey, Anna Montero, Kya Moore, Briley Munden, Jonathan Nguyen, Allison Pureza, Cody Webb, Aaron Williams
8th grade: Jayden Alexander, Saniah Barnes, Seth Boyd, Daniel Canonico, Connor Christman, Eleonor Forsblom, Kyran Griffin, Robert Josvai III, Andrew Ly, Lane Markham, Arykah Moore, Brandon Moore, Haven Overman, Joel Overman, Zachary Pureza, Tiajah Riddick, Julie Simons, Taylor Sutton, Ellie Wagner, Logan Wenninger, Shumari Williams
A/B honor roll
6th grade: Marissa Banks, Kylee Banks-Spence, Zhanyia Cherry, Emma Dawson, Laura Heinrichs, Nyla Jacobs, Zuri Martin, Zymir Mitchell, Gabrielle Rivers, Logan Russell, Andrew Schurr, Jakel Stallings
7th grade: Jarmerius Arnold, Destiny Banks, Gabriella Bernazky, Briana Borgolini, Hayleigh Bundy, Owen Collins, Ryan Gray, Jordyn Hixson, Jayden Jacox, Kailey Jones, Donnell Moore Jr, Kylen Moore, Peyton Paris, Jayden Passwaters, Genesis Perez-Sanchez, McKenzie Porter, Alyssa Privott, Daniela Rivera Marquez, Kayla Spellman, Joshua Walters, Emani Williams, CiNaa Wrighten
8th grade: Anderson Bafile, Michael Blount, Sinai Brockett, Yasmine Brooks, Jonah Fredericks, Julian Jones, Nola Lee, Harmony Lewis, Alesia Lindsay, Alicia McKinney, Caden Munden, Carlos Pineda Del A Cruz, Mason Stuart
H.L. Trigg
A/B honor roll
9th grade: Aaliyah Felton
ECP Early College
A honor roll
9th grade: A'Zaria Bell, Joshua Maraveles, Yoselin Molina-Dominguez, Sarah Savino, Nicollette Vasquez Lopez
10th grade: Alaina Spruill
12th grade: Kaetyn Blanton, Abigail Bright, Janaeya Brooks, Phylicia Edwards, Hayley Osborne, Dashonda Ralph, Amari Seldon, Emmie Self
A/B honor roll
9th grade: Quan Ly, Braeden Mayhew, Gabrielle Spence, Ninette Vasquez Lopez, River Waters, Jamere Watkins, Shamira Williams
10th grade: Adrian Butts, William Garrett Hassell, Kirra Jones, Alyssa Hailey Riggs, Angelina Sanchez, Kenny Vo, Kylie Wilkinson
11th grade: Naomi Cera, NiShay Crutch, Ava Livesay, Emili Seals, Timia Spence, Elizabeth Stokley, John Vo
12th grade: Joy Armstrong, Savannah Felton, Jillian Giffin, Courtney Glover, Leo Jay, Coreen Mullen, Armani Rascoe
Northeastern
A honor roll
9th grade: Briana Beachboard, Jessica Carter, Jasmine Felton, Paris Gonzalez, James Hornthal, Gabrielle Johnson, KaMyah Newsome, Junior Payton Jr., Leandro Rivera Marquez, Tajera Thompson, John Twiford, Sincere Watkins, De'sire Wrighten
10th grade: Nashiyah Adams, Macie Braymiller, Emmanuel Brown, Kalie Buckingham, Rubi Delgado-Cupil, Oscar Dominguez-Garcia, Mary Foreman, Mariah Gallop, Britney Garcia, Ciasia Greene, Dorian Griffin, Paul Gullem, Hailey Horton, Deriyon Lambert, Patrick Leary, Quavion Martin, John Sanders, Ethan Walton, Jordan Winslow, Elizabeth Wooten, Heather Yezdanian
11th grade: Lacei Banks, A'llure Bennett, Tyler Braddy, Saniya Coston, Keanna Cox, Blake Doughtie, Carson Harris, Curtis Hoggard Jr, Jessica Jenkins, Nickhoy Joseph, Delohni Lee, Kennedy Lister, Antoan Ly, Angelina Manzano, Corey McClure, Devin McKinsey, Rachel McLemore, Damien Nice, Andrew Parker, Zoe Pureza, Chloe Redd, Malik Sears, DAndre Tolson, Aidan Twiford, Callie Twiford, Olivia Umphlett, Alejhah Whidbee, Alandas Williams Jr., Shane Wolf, Christian Wolfen
12th grade: Latayshia Barnard, Kenayzia Burrus, Brendan Byrum, Michael Carter, Caitlin Colwell, Jakob Estus, Tamia Griffin, Sakari Harper, Ellen Hornthal, Makiyah Howard, Simeon Hurdle, Ashiana Jennette, Vontrez Johnson, Alexander Kockler, Brayden Meads, Raya Proctor, Marissa Romero-Hernandez, Davante Rosa, Taysia Stallings, Imani Sutton, William Value, Gwendolyn Wiborg, James Williams, Khaleighl Winslow
A/B honor roll
9th grade: Sanai Alexander, Latrell Barnard, Mark Duarte, John Hopkins, Dorian James, Ean Johnson, Derek Melton, Mya Powers, Olivia Skinner, Tyselle Spencer
10th grade: Yoselin Carballo-Cruz, Taylor Davis, Quanasia Gatling, Hanna Heape, MiKyrah Jones, Jakira Lister, Anna Myers, Hunter Parker, Isaac Perez-Montes, Kylie Petsche, Chanell Rhoads Kitchen, Nathaniel Sanchez-Martinez, Shymeer Williams
11th grade: Anthony Blow, Brian Bowe, Michael Davis, Jonas Giffin, Jada Gill, Shyheem Griffith, Eric Guerrero, Alexander Hall, Anaya Harper, Eric Jones, Ny'Zer Jordan, Nathan McKecuen, Emma Montero, Ralique Nixon, Amare Norfleet, Kiara Poyner, Tamari Riddick
12th grade: Shakara Arnold, Hector Avila-Hernandez, Logan Bailey, Shawn Brothers, Brianna Bundy, David Bush Jr, Slade Edge, Madison Elliott, Zaki Evans, Juliana Fairweather, Dashaun Felton, Austin Goins, KaVon Hall, JaKeeyl Harney, Wyatt Johnson, Romia Kellogg, Tanner Meads, Sydney Miller, Myriam Musgrave, Wesley Myers, Lemorris Parker, Sanayla Portillo, Breana Poyner, Meghan Riddick, NyIrah Sampson, Yareli Santos Martinez, Terence Skinner, Ashanti Sutton, Kaitlynn Ward,Trice Whidbee
Pasquotank High
A honor roll
9th grade: Nakaya Armstrong, Megan Canady, Finn Clarkson, Veyara Eley, Estefania Gonzalez, Daniel Haines, Mikylah Johnson, Malik Lester, Justin Lisbon, Andre Locke, Mitchel Manuel, Eli Mitchell, Kaydence Morton-Creech, Ma'Kiyah Munden, John Rogerson, Kaylee Steuber
10th grade: Jamorion Armstrong, Khaila Barrett, Shelby Blynn, Sadie Bojo, Temarion Brown, Gracie Chesson, Jaylyn Gillard, Erica Grubb, Alani Ibarra, Mackenzie Joines, Daquan Jones, Noah Lowery, Kimberly Malone, Lucas Norman, Dhruv Patel, Maya Sledge, Emily Stokely, Terry Zheng
11th grade: Nathan Badke, Elizabeth Bojo, Michael Bright, Elyssa Cain, Gabrielle Cleghorn, Alexis Conrad, Tyler Critcher, Qymar Dashiell, Dominic Ellenwood, Dylan Fogg, Erica Holley, Chyna Horton-Thorpe, Chava' Houghtaling, Chaya Houghtaling, Jahsan Jones, Erik Knight, Jaila Manuel, Tiffany Ni, Sierra Rice, Nykeah Riddick, Ni'Asia Walker, Chandler Walton, Callie Weeks
12th grade: Collin Boyce, Tami Brock, Zachary Burris, Alexis Cain, Cayla Cammett, Makayla Cartwright, Joel Castillo, Imani Clark, Sophie Clarkson, Jayla Davis, Tiaira Davis, Zaniyah Graham, Seth Griffin, James Haines, Matthew Harrell II, Milagro Hernandez Martinez, Shawnna Lewis, Nolan Matthews, Kieasia Newsome, Alexis Niegos, Abigail Oakes, Kaitlyn Perry, Sarah Pureza, Jataevion Sawyer, Emily Stephens, Nigel Trafton, Madison Whaley
A/B honor roll
9th grade: Lillie Bailey, William Bohn, Trinity Brooks, Makenzie Bruner, Zaid Hasan, Micah Johnson, John Leary, Kennedy Linhardt, Delaney Luff, Natalee Meads, Beverly Nunez Quiroz, Temple Parker, Cameron Riddick, Ryan Robinson, Khamari Ross, Tashawn Snowden, Guisel Vasquez-Avila, Nyasia White, Shaniya Whitehurst, Chayla Williams, Kiera Williams, Camryn Yeates
10th grade: Amorion Armstrong, Carson Blanton, Kyle Critcher, Caleb Elsbury, Seth Evans, Kylie Falla, Antonio Gregory, Blake Greico, Jesus Hernandez-Hernandez, Bryce Hoadley, Brianna McLawhorn, O'Quan Mullen, Giaire' Overton, Brian Paxton, Alicia Reta, Holley Weiss, Alexis White, Ethan Wilkins Combs, Hunter Winslow
11th grade: Jada Alcorn, Matthew Ambrose, Chloe Blandford, Justus Brown, Maritsa Cardenas, Paris Chilcoat, Jordan Driver, Azlynn Eckert, Ryan Garron Jr, Reagan Lira, Daniel Liverman, Aalysah McClease, Cam'Ryn Roberts, Hannah Stanley, Griffin Steuber, Altiyah Tadlock, Kira Wallio, Callie Wells, Alan Whidbee, Kristyana White
12th grade: Justin Brothers, Tamia Cox, Cheyanna Cure, Tiffani Davis, Kimberly Dozier, Michael Garron, Jenna Gilberg, QuayMane Griffin, Jalen Haist, Antziri Hernandez-Garcia, Tyler Herzing, Jakiya Jackson, Davon Markham, Darrius Minnifield, Kenisha Moore, Jalysa Mouring, Tony Nguyen, Kaitlyn Pierce, Kaleb Ranhorn, Ronald Rhodes, Brandon Robertson, Arlenis Rojas Burgos, Christopher Romaine, Kyle Rust, Alyssa Spruill, Madeline Stephans, Kevin Southerland, Ezura Twiddy, Kyle Waldron, Janareia Walker, Hollie Werderman, Titan Werts, TyShea Wiggins, Anna Wissner, Conner Yeager, MaKayla Yeates