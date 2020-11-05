HGS Honor Roll

HERTFORD GRAMMAR SCHOOL
A/AB Honor Roll
Quarter One
Grade 3
A Honor Roll
Ronan Brown, Hayley Colson, Colton Dickson, Breena Garvey, Brandon Hughes, Gavin Jones, Aurora McMahon, Noah Miller, Olivia Ross, Emily Russell, Hayden Ward
AB Honor Roll
Keira Abu-Zahra, Makayla Bailey, Isabelle Biter, Easton Conway, Kamarien Coulter, Carson Diamond, Jaylah Harrell, William Howell, A’Dawnis Major, Ryan Moreland, Fisher Morgan, Peyton Outlaw, Trenton Reed, Ky’Miere Saunders, Trayvis Saunders, Bailey Sawyer, Rebecca Stacey, Brycen Stallings, Samuel Staten, Carter Stoop, Allissa Talmadge, Krystal Tiemann, Lila West, Naeem Whidbee, Rory White, Joshua Wilson, Harris Winslow
Grade 4
A Honor Roll
Angelica Ainslie, Chase Baker, Jacob Brewer, James Byrum, Ethan Drew, Cailee Jones, Jacob Quimby, Justin Rodriguez, Emily Rucker, Ellie Thomas
AB Honor Roll
Ariana Almodova, Bella Basnight, Landon Brinkley, John Chain, Casey Copeland, Brody Dail, Madison Davenport, Chloe Davis, Brilee Forbes, Cassidey Graham, Laciana Hodges, Eliza Jethro, Savanna Layden, Andrew Mountjoy, Trinity Peters, Izaak Pollock, Lillian Riddick, Madilyn Rodriguez, Trevor Rountree, Lidetu Silva, Jade Symons, Avery Torres, Alayna VanHorn, Brock White, Jayden Whitehurst, Kaylee Winslow
Grade 5
A Honor Roll
Macy Baccus, Colton Brickhouse, Kasey Burden, Grayson Ellis, Nathan Hassell, Addison Hill, Zakariah Lane, Walker Meads, Ava Miller, Bryce Moreland, Graham Nixon, Emmy Sageser, Willow Saunders, Mallorie Stallings, Kaitlyn Sutton, Logan Tinney, Brennon Trueblood, Nixon Winslow, McKenzie Young
AB Honor Roll
Colton Allmendinger, Isaac Brady, Jaden Carver, Lilly Chappell, Jackson Connor, Landon Damron, Kaylee Dieffenbach, Skylar Dolchok, Layla Hicks, Amelia Hooper, Anne Konrad, Randy Lane III, Jonah Layden, Ella Miller, Talan Pettus, Aiden Robeson, Caroline Russell, Jameson Smith, Alexis Tice, Haylea Tiemann, Ayden White