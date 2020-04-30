HGS Honor Roll

Honor Roll for the Third Quarter
Grade 3
A Honor Roll
Angelica Ainslie, Chase Baker, James Byrum, Brody Dail, Chloe Davis, Ethan Drew, Laciana Hodges, Eliza Jethro, Izaak Pollock, Jacob Quimby, Eden Tarragano, Alayna VanHorn
AB Honor Roll
Ariana Almodova, Bella Basnight, Landon Brinkley, John Chain, Taylor Cox, Madison Davenport, Cassidey Graham, Paige Guertin, Franco Gutierrez, Averie Hollowell, Bentley Lane, Savanna Layden, Mitchel Meads, Andrew Mountjoy, Kaela Overton, Cole Petty, Lillian Riddick, Allie Ridgeway, Emily Rucker, Lidetu Silva, Waldimiro Sosa, Aamir Stallings, Ellie Thomas, Cody Verner, Whitney Jo White, Kaylee Winslow
Grade 4
A Honor Roll
Colton Brickhouse, Rylan Elliott, Lane Gregory, Zakariah Lane, Walker Meads, Ava Miller, Bryce Moreland, Graham Nixon, Emmy Sageser, Mallorie Stallings, Logan Tinney, Garrett Wand, Ayden White, McKenzie Young
AB Honor Roll
Macy Baccus, Emerald Bailey, Ashton Bateman, Brady Bero, Isaac Brady, Kyndall Brown, Kasey Burden, Raymond Carter, Jackson Connor, Landon Damron, Kaylee Dieffenbach, Grayson Ellis, Nathan Hassell, Layla Hicks, Addison Hill, Amelia Hooper, Sonna Magaro, Gwendolyn Maupin, Ella Miller, Hazel Minda, Skylar Dolchok O’Neil, Jackson Pearson, Talan Pettus, Skylee Ploeger, Caroline Russell, Bently Suis, Kaitlyn Sutton, McKenzie Talmadge, Alexis Tice, Zachary Torok, Brennon Trueblood, Nixon Winslow
Grade 5
A Honor Roll
Amber Boseman, Tyler Byrum, Derrick Castillo, Kierstyn Castle, Airiana Dean, Ariana Farrar, Maridale Fravel, Cheyenne Gordillo, Za’erha Gordon, Amarii Harvey, River Herron, Mahalia Hodges, Scarlet Hooper, Eleanor Howell, Kelvin Linton, Layla McCreary, Landon Melton, Ariana Miranda, Carly Phelps, Mason Roberts, Brianna Ross, Addisyn Stallings, Peyton Trueblood, Jason Vanscoy, Chloe Ward, Amelia Wellbrock, Dallas Williams, Nathaniel Williamson, Allie Winslow, Alyssa Winslow, Caden Winslow
AB Honor Roll
Gavin Arnold, Elizabeth Bennett, Benjamin Biter, Janaria Bonner, TyNiyah Brothers, Bailey Cavanaugh, David Chilcott, Evan Cole Clayton, Emily Lilly Coppersmith, Alexander Crowley, Hayden Dail, Steven Elliott, Amos Fletcher, Gabriel Gomez, Alex Gonzalez, Brenden Graham, Gage Henry, Madeline Higinbotham, Jehan Holmes, Sadie Joco, Taylor Johnson, Zyir Jones, Abigail Kemp, Samuel Lane, Serena Lawrence, Jolee Leighton, Brandon Lopez, Taylor Matthews, Kaylen Moore, Callum Morie, Aaliyah Moss, Calvin Pierce, Cadence Reel, Chloe Riddick, Parker Smith, Cailyn Stallings, Gavin Thompson, Jackson Ward, Gary Whidbee, Jer’nasia Whidbee, Ny’Asia White, De’Qua’Vyona Winborne, Kylee Winslow, Nora Winslow