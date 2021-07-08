Area schools sent athletes to compete in the NCHSAA Outdoor Track and Field State Championship meets at North Carolina A&T State University in Greensboro.

The Class 1A meet was held Friday, June 25.

At the Class 1A meet, John A. Holmes’ Sarai Leigh placed ninth in the girls 100 meter hurdles with a time of 17.81 seconds.

Swain County’s Monica Riordan won the event with a time of 15.13 seconds. Leigh also placed ninth in the girls triple jump with a leap of 31 feet, 04.25 inches. North Stanly’s Taegan Lowder won the event (36-5.00).

Holmes’ Jaylon Gurganus placed 10th in the boys high jump (5-08.00). North Rowan’s Kendrell Goodes (6-06.00) won the event.

Gurganus also placed 13th in the boys triple jump with a leap of 36-10.00. Albemarle’s Ali Currie (44-09.50) won the event.

Swain County won the Class 1A girls team championship with 78 points.

Pamlico County was second with 52 points, while Research Triangle was third with 46 points. Camden placed 17th with 17 points.

Mountain Island Charter won the Class 1A boys team competition with 91.5 points.

Pine Lake Preparatory was second with 54 points, while Franklin Academy was third with 42.5 points.

Camden placed tied for 33rd with six other schools with four points.