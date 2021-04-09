Mt. Zion food pantry
Mt. Zion Church of God in Christ will host its food pantry at N.C. Highway 343 S. Camden Wednesday from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.
Thunderstorms, some heavy this evening, then skies turning partly cloudy after midnight. A few storms may be severe. Low 59F. Winds SSE at 10 to 15 mph. Chance of rain 70%..
Thunderstorms, some heavy this evening, then skies turning partly cloudy after midnight. A few storms may be severe. Low 59F. Winds SSE at 10 to 15 mph. Chance of rain 70%.
Updated: April 9, 2021 @ 6:51 pm
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 78 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA CITY OF COLONIAL HEIGHTS IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF SUFFOLK GREENSVILLE ISLE OF WIGHT SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BOOTH FORK, BOWERS HILL, BOYKINS, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, CAPE COLONY, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHIPPOKES STATE PARK, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, DEEP CREEK, DURAND, EAGLETOWN, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, FENTRESS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HANCOCK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, KENBRIDGE, LAWRENCEVILLE, LILLY, MACEDONIA, MAVATON, MERRY HILL, MIDWAY, MOUNT PLEASANT, PETERSBURG, POOLESVILLE, QUITSNA, REAMS, RICH SQUARE, SAINT JOHNS, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, SUFFOLK, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WHITE PLAINS, AND WINDSOR.