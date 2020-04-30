Elizabeth City Police

A report of breaking and entering, larceny in the 700 block of Southern Avenue, Elizabeth City, was turned in April 26. Investigating officer: A.A. Peterson.

A report of damage to personal property in the 100 block of Native Dancer Court, Elizabeth City, was turned in April 26. Investigating officer: A.G. Martinez.

A report of burglary, breaking and entering and all other larceny in the 1100 block of U.S. Highway 17 South, Elizabeth City, was turned in April 26. Investigating officer: J.C. Lunsford.

A report of dog bite in the 300 block of Hercules Court, Elizabeth City, was turned in April 26. Investigating officer: M.R. Cartwright.