More than 100 small businesses will receive a combined $228,000 in grants from Pasquotank County’s COVID-19 Small Business Grant program.

Pasquotank commissioners agreed to the grants during their meeting on Monday.

Commissioners started the grant program in June after agreeing to spend $250,000 — more than a quarter — of the $898,000 the county received in federal COVID-19 relief money to support small businesses affected financially by the pandemic.

Under the program’s rules, eligible small businesses could receive a grant of up to $2,500 to help make up some of the revenue they’ve lost during the pandemic, which is now in its fifth month.

Elizabeth City-Pasquotank County Economic Development Commission Director Christian Lockamy, who administered the grant program for the county, told commissioners Monday that 102 businesses should receive funds through the program.

Eighty-four small businesses approved by a three-person review committee will receive the maximum award of $2,500 while the remaining 18 businesses will receive lesser amounts.

A few of the businesses receiving partial grants didn’t meet the program’s threshold requiring revenue losses of at least 20 percent after many businesses were forced to close or remain partially open after Gov. Roy Cooper issued stay-home orders in the first months of the pandemic.

Another 14 businesses, including some that don’t have a “brick and mortar presence, met most, but not all, of the program’s guidelines. Lockamy and the review committee of Angie Wills, Matthew Fowler and Will Thompson still recommended, however, that they receive help.

“Some of them were home-based businesses and some of them were brick and mortar businesses,” Lockamy said. “Those 14 didn’t align with all the grant criteria but they were really close. The committee felt they were close enough that they deserved funding if the county could legally do it.”

Businesses that were awarded grants could receive checks as early as next week. A total of 111 businesses applied, meaning nine were denied grants.

The 102 businesses awarded grants will receive a combined amount just over $228,000. The board agreed to roll over the remaining $22,000 in the COVID relief fund into a proposed county grant program that will benefit nonprofits.

The board previously agreed to use $100,000 in COVID relief funds to fund the nonprofit grant program but the extra money will boost that pool of money to around $122,000.

County Manager Sparty Hammett is scheduled to present guidelines for the nonprofit grant program on Aug. 17.