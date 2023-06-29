CURRITUCK — Paxtin Powell says he considered himself a behind-the-scenes guy when he worked at the family-run business Powell’s Roadside Market in Currituck.
But those days ended last week when Powell opened Blue 42’s Brewing Barn next to the family’s roadside market along Caratoke Highway near N.C. Highway 34.
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