Boat Christened

Boat Christened

River City Community Sailing founder Carol Terryberry (left) poses with officials from Southern Bank during a christening ceremony last week at Coast Guard Park for a four-man row boat used by the sailing and rowing school. Joining Terryberry (from left) are Jennifer Stallings, community bank manager, Jason Waughtel, Southern Bank’s regional director, and pouring champagne over the bow is Matt Scribner, city executive of the Elizabeth City Southern Bank location. Southern Bank donated money to River City Community Sailing to use to purchase the boat and other equipment.

 Chris Day/The Daily Advance