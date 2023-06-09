CAMDEN — A near 50% spike in property values over the last eight years is good news for homeowners anticipating their next property tax bill, says Camden Manager Erin Burke.
Camden property values have risen 42% — or by more than $436 million — since 2015, according to the county’s recently completed 2023 revaluation, Burke said.
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