BLM mural

Michael Little (center) holds the “Freedom Award” he was presented for submitting the winning entry in Elizabeth City’s Black Lives Matter Street Art Project Saturday, June 19. City officials said Little's BLM mural will be unveiled during a ceremony in front of City Hall Saturday at 9 a.m.

 Paul Nielsen/The Daily Advance

The Black Lives Matter mural being painted on Colonial Avenue will be unveiled during a ceremony Saturday morning.

Local artist Michael Little’s mural design was picked by citizens as part of the city’s Black Lives Matter Street Artwork Project. Ulysses Edwards and Richard Delain also helped Little with the project.

City Council authorized the mural in the wake of the shooting death of Andrew Brown Jr. by Pasquotank sheriff’s deputies on April 21.

City Manager Montre Freeman said Thursday that a short ceremony to showcase the mural will take place at City Hall at 9 a.m. on Saturday. The public is invited, Freeman said.

“We are humbled by the outpouring of support from local community and business leaders,” Freeman said. “It was an amazing experience to watch the artists Michael Little and Ulysses Edwards use a simple paint brush to create artwork that pays homage to the lives and contributions of African American people.”

Freeman also thanked citizens that he said stopped by daily while the mural was being painted to offer words of encouragement, offer food and drinks and even volunteer to help with the mural project.

“Join us as we unveil the Black Lives Matter street mural,” Freeman said. “We are stronger together.”

The mural's completion is about a week later than planned. When the project started, city officials said the mural was scheduled to be completed by July 3.