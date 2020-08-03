Chesson

Elizabeth City police are seeking the whereabouts of 

Elizabeth City police are seeking the whereabouts of Isiah Chesson, 16, who was last seen around 11 a.m. on Friday after leaving his home in the 1800 block of Weeksville Road. According to the N.C. Center for Missing Persons, Chesson is considered an endangered person.

 Photo courtesy Elizabeth City police

The Elizabeth City Police Department said a missing endangered teenager has been found and is safe.

Isiah Chesson, 16, was located Monday afternoon, Agent Lamont Butts said.

Chesson was last seen around 11 a.m. on Friday after leaving his home in the 1800 block of Weeksville Road, police said late Sunday.

The N.C. Center for Missing Persons issued a Silver Alert for Chesson on Monday, stating the teen was believed to be suffering from dementia or some other cognitive impairment.