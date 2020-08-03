Chesson

Elizabeth City police are seeking the whereabouts of 

Elizabeth City police are seeking the whereabouts of Isiah Chesson, 16, who was last seen around 11 a.m. on Friday after leaving his home in the 1800 block of Weeksville Road. According to the N.C. Center for Missing Persons, Chesson is considered an endangered person.

 Photo courtesy Elizabeth City police

The Elizabeth City Police Department is asking the public's helping finding a missing endangered teenager.

Isiah Chesson, 16, was last seen around 11 a.m. on Friday after leaving his home in the 1800 block of Weeksville Road, according to a police press release.

The N.C. Center for Missing Persons has also issued a Silver Alert for Chesson, stating the teen is believed to be suffering from dementia or some other cognitive impairment.

Chesson, who goes by the nickname "LA," is approximately 6-foot, 5-inches tall and weighing 173 pounds. He has brown eyes and black hair and was last seen wearing gray-color River Road basketball shorts, and blue and white Nike sneakers. He was not wearing a shirt and had on an NBA facemask.

Anyone with information about Chesson's whereabouts is asked to call police at 335-4321 or Central Communications at 331-1500.