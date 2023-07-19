THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 517 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
ALLIGATOR RIVER ALBEMARLE SOUND
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 517 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
CURRITUCK GATES HERTFORD
NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST VIRGINIA
CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON
CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF PORTSMOUTH
CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH
ISLE OF WIGHT SOUTHAMPTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, BOWERS HILL, BOYKINS,
BRYANTOWN, CAPE COLONY, CHESAPEAKE AIRPORT, COURTLAND, CURRITUCK,
DEEP CREEK, EAGLETOWN, EDENHOUSE, EDENTON, ELIZABETH CITY,
FENTRESS, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GREAT BRIDGE,
GREENBRIER, GUM FORKS, HAMPTON, HANCOCK, HERTFORD, HORSESHOE,
HUNTERDALE, IVOR, LILLY, MACEDONIA, MAVATON, MERRY HILL, MIDWAY,
MOUNT PLEASANT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, PORTSMOUTH, QUITSNA,
RICH SQUARE, SAINT JOHNS, SHARON, SMITHFIELD, SUFFOLK, VALHALLA,
VIRGINIA BEACH, VULTARE, AND WINDSOR.
EDENTON — A Tyner man wanted since April on serious felony assault charges is finally in custody thanks to a tip to law enforcement and follow-up by Edenton police and a regional fugitive task force.
Marlon Dillard, 26, was arrested in the 1300 block of North Broad Street in Edenton on Wednesday, according to an Edenton Police Department press release. He's charged with felony assault by strangulation and assault on a female.