Firearms recovered at several crime scenes in Canada were purchased at gun stores in Elizabeth City and Ahoskie by a Greensboro man who falsely claimed he wasn’t purchasing the weapons for someone else, the U.S. Attorney’s Office said Monday.

Kadarius Williams, 24, was sentenced to 15 months in prison Monday for conspiracy to deal with firearms without a license and making a false statement during the purchase of a firearm, U.S. Attorney Robert J. Higdon said.

According to Higdon, the recovered firearms were traced back to Williams, who had purchased them at the direction of another man, Barrington Strauchn Jr., 55, of Winton.

Higdon said Strauchn financed the purchase of the firearms and then paid Williams for buying them. In all, Williams, formerly of Ahoskie, bought 17 firearms and transferred them to Strauchn.

Strauchn, a convicted felon for a prior armed bank robbery, then took possession of the firearms. The weapons were later recovered in Canada through search warrants for homicide and drug trafficking-related charges.

During the purchase of the firearms, Williams falsely stated on government forms that he was not purchasing the firearms for someone else, Higdon said.

Strauchn, who was found in possession of a Ruger 9mm pistol when he was arrested, was sentenced to 102 months in federal prison on June 18, Higdon said. He was also sentenced to three years of supervised release.