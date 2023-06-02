The number of admitted freshmen who say they intend to enroll at Elizabeth City State University for the fall semester is up sharply from this time last year.
Last year at this time there were 387 admitted freshmen who had indicated they would enroll. So far this year, 495 have.
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