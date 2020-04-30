...MODERATE TO LOCALLY HEAVY RAINFALL TODAY...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM EDT THIS MORNING
THROUGH THIS EVENING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND, NORTHEAST NORTH CAROLINA, AND
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST
MARYLAND, DORCHESTER, INLAND WORCESTER, MARYLAND BEACHES,
SOMERSET, AND WICOMICO. IN NORTHEAST NORTH CAROLINA, BERTIE,
CAMDEN, CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, GATES, HERTFORD,
NORTHAMPTON, PASQUOTANK, PERQUIMANS, AND WESTERN CURRITUCK. IN
VIRGINIA, ACCOMACK, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, EASTERN ESSEX,
EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM,
EASTERN KING AND QUEEN, GLOUCESTER, HAMPTON/POQUOSON, ISLE OF
WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT,
NEWPORT NEWS, NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND,
PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX,
VIRGINIA BEACH, WESTERN ESSEX, WESTERN KING WILLIAM, WESTERN
KING AND QUEEN, WESTMORELAND, AND YORK.
* FROM 10 AM EDT THIS MORNING THROUGH THIS EVENING
* MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED AHEAD OF A STRONG COLD
FRONT THIS AFTERNOON AND EVENING. RAINFALL TOTALS ARE EXPECTED
TO AVERAGE BETWEEN 1.5 AND 2 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE. THIS MUCH RAINFALL WILL LEAD TO CONDITIONS
FAVORABLE FOR FLOODING.
* RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE LIKELY, ALONG WITH
FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
&&