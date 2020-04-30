The Albemarle region will remain under a flood watch until this evening as severe thunderstorms are expected starting later this morning.

Christy Saunders, coordinator of Pasquotank-Camden Emergency Management, said rain from the storms is expected to average about 2 inches, with amounts higher in some areas. That much rainfall has the potential to cause flooding in both low-lying areas and those with poor drainage. It's also likely to cause rapid rises in rivers and creeks, she said.

Saunders said the storms are also expected to generate strong winds with gusts of between 30-40 mph. Some areas could see wind gusts of between 50-60 mph.