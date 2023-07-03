Monday’s late afternoon thunderstorm appears to have knocked out power to a considerable portion of the city.

As early as 4:30 p.m. Monday, stoplights along W. Ehringhaus and Road streets were seen without power during Monday’s rain storm. Homes off Riverside Avenue in the Williams Circle area, too, were without power. On Halstead Boulevard, the State Employees Credit Union was without power. Several stoplights along Hughes Boulevard heading north also were down, and power seemed to be out as far north on Road Street as The Pines.


  