Starting Sept. 1, The Daily Advance will be delivered to home subscribers by U.S. mail.

The newspaper, which is currently delivered by carriers, is switching to delivery by the U.S. Postal Service, citing a need to ensure same-day delivery to all subscribers.

"This is a necessary step to ensure that our delivery process becomes more reliable than ever while still maintaining same day service," said Sean O'Brien, The Daily Advance's general manager.

Unfortunately, same-day delivery of the newspaper to all subscribers has gotten more difficult, particularly since the onset of the COVID-19 pandemic in March, according to O'Brien and officials with Adams Publishing Group Eastern North Carolina, the newspaper's regional management group.

Like many newspapers, The Daily Advance has relied for decades on a large group of carriers to deliver the newspaper to home subscribers. The carriers are independent contractors, meaning they aren't newspaper employees.

Even before the onset of COVID-19, some Daily Advance carriers were not able to consistently deliver the newspaper on time every day, says Nathan Kohan, regional director of audience development for Adams Publishing Group Eastern North Carolina.

"The vast majority of our current carriers are excellent. This is a tough job through all situations," Kohan said. "But people get sick, they have car trouble."

The newspaper has contracted substitute independent carriers to pick up those routes, but since the pandemic began it's increasingly difficult to keep them, Kohan said. As a result, the newspaper hasn't been able to keep enough carriers to guarantee subscribers get their paper every day.

"It's been difficult and ongoing trends suggest it's only going to get more difficult," Kohan said. "Delivery by mail is the best solution."

By having the U.S. Postal Service deliver the newspaper, "we believe our customers will receive their papers on time," Kohan said.

The switch to mail delivery will not affect retail outlets where the newspaper is sold. They will continue to receive copies of the newspaper from newspaper representatives on time.

For subscribers who will be receiving the newspaper later than they're accustomed to, they can read the newspaper's e-edition at dailyadvance.com. They can activate their account by visiting dailyadvance.com, emailing customercare@apgenc.com or by calling 252-329-9505. Subscribers will also continue to have free 24/7 access to the newspaper's content online.

O'Brien noted subscribers can also check out The Daily Advance's website for the newspaper's latest stories.

"Our subscribers will still have unlimited access to dailyadvance.com every day of the week to keep up with any breaking news story or latest development," he said.

Because of no mail delivery on Sunday, the newspaper's expanded edition which includes Sunday's and Monday's content will be delivered a day early on Saturday.

Kohan stressed the switch to mail delivery shouldn't be seen as criticism of Daily Advance carriers, many of whom have delivered the newspaper for more than five years.

"This is not a reflection on them," he said. "We appreciate their hard work over many, many years. It's just more and more difficult to find people like them to get up and do this job every day."