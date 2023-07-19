THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 517 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
ALLIGATOR RIVER ALBEMARLE SOUND
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 517 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST NORTH CAROLINA
BERTIE CAMDEN CHOWAN
CURRITUCK GATES HERTFORD
NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTHEAST VIRGINIA
CITY OF CHESAPEAKE CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON
CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF PORTSMOUTH
CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH
ISLE OF WIGHT SOUTHAMPTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, BOWERS HILL, BOYKINS,
BRYANTOWN, CAPE COLONY, CHESAPEAKE AIRPORT, COURTLAND, CURRITUCK,
DEEP CREEK, EAGLETOWN, EDENHOUSE, EDENTON, ELIZABETH CITY,
FENTRESS, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GREAT BRIDGE,
GREENBRIER, GUM FORKS, HAMPTON, HANCOCK, HERTFORD, HORSESHOE,
HUNTERDALE, IVOR, LILLY, MACEDONIA, MAVATON, MERRY HILL, MIDWAY,
MOUNT PLEASANT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, PORTSMOUTH, QUITSNA,
RICH SQUARE, SAINT JOHNS, SHARON, SMITHFIELD, SUFFOLK, VALHALLA,
VIRGINIA BEACH, VULTARE, AND WINDSOR.
WINFALL — Winfall voters will have a contested race for mayor this fall. But for the first time in three decades, their choices may not include Fred Yates.
Yates, who has served as Winfall mayor since the early 1990s, had not filed for re-election as of Wednesday morning, and he previously said he doesn’t plan to seek another four-year term this year. The filing period for the town’s Nov. 7 election ends Friday at noon.