WINFALL — Winfall voters will have a contested race for mayor this fall. But for the first time in three decades, their choices may not include Fred Yates.

Yates, who has served as Winfall mayor since the early 1990s, had not filed for re-election as of Wednesday morning, and he previously said he doesn’t plan to seek another four-year term this year. The filing period for the town’s Nov. 7 election ends Friday at noon.


  