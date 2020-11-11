...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF NORTHEAST NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, BERTIE, CAMDEN, CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, GATES, HERTFORD,
NORTHAMPTON, PASQUOTANK, PERQUIMANS AND WESTERN CURRITUCK.
* THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ARE EXPECTED
FROM NOW THROUGH MIDDAY THURSDAY AS A SLOW MOVING COLD FRONT
CROSSES THE AREA. IN ADDITION TO THE RAIN THAT FELL EARLIER TODAY,
3 TO 5 INCHES OF RAIN WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE
FROM THIS EVENING THROUGH MIDDAY THURSDAY. RAINFALL TOTALS ARE
EXPECTED TO RANGE FROM 4 TO 6 INCHES WITH LOCALIZED HIGHER
AMOUNTS. THE RUNOFF FROM THIS MUCH RAINFALL WILL LIKELY RESULT IN
LOCALIZED FLASH FLOODING.
* POTENTIAL IMPACTS INCLUDE RAPID RISES OF WATER, FLOODED ROADS, AND
FLOODING OF STRUCTURES IN LOW LYING AREAS NEAR STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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