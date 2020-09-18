...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHEAST NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTHEAST NORTH CAROLINA, BERTIE, CAMDEN,
CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, GATES, HERTFORD, NORTHAMPTON,
PASQUOTANK, PERQUIMANS AND WESTERN CURRITUCK. IN VIRGINIA,
BRUNSWICK, CHESAPEAKE, DINWIDDIE, GLOUCESTER, GREENSVILLE,
HAMPTON/POQUOSON, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LUNENBURG, MATHEWS,
MECKLENBURG, NEWPORT NEWS, NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, PRINCE
GEORGE, SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH AND
YORK.
* THROUGH FRIDAY EVENING
* RAIN, HEAVY AT TIMES, FROM THE REMNANTS OF TROPICAL CYCLONE SALLY
WILL CONTINUE THIS EVENING THROUGH EARLY FRIDAY MORNING, BEFORE
TAPERING OFF OR ENDING DURING FRIDAY. RAIN TOTALS OF 3 TO 5 INCHES
WILL BE LIKELY WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE RUNOFF
FROM THIS MUCH RAINFALL WILL LIKELY RESULT IN LOCALIZED FLASH
FLOODING.
* POTENTIAL IMPACTS INCLUDE RAPID RISES OF WATER, FLOODED ROADS, AND
FLOODING OF STRUCTURES IN LOW LYING AREAS NEAR STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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