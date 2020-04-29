GRANDY - Wayne Lee Martin, 72, died on April 27, 2020. Graveside services April 20, 2020 at 11 a.m., at Rosewood Memorial Park Cemetery, Virginia Beach, VA. Arrangements by Twiford Funeral Home, Elizabeth City.

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