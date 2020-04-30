Frank Hassell, Jr.

ELIZABETH CITY - Frank Hassell, Jr entered into eternal rest on Friday, April 24, 2020.

Celebration of Life service will take place at 3:00 pm on Thursday, April 30, 2020, at the Chapel of Beach Rivers Funeral Home. You may watch the service live at www.beachrivers.com. Due to Covid-19, please call the funeral home if you would like to attend.

Frank leaves to cherish his memories two sons, Rudolph Hassell and Anthony Hassell: daughter, Mary Cunningham; sister, Marie Howarf; brother, Clyde Hassell; and a host of nieces, nephews, cousins and friends.

Beach Rivers Funeral Home is expressing sympathy through sincere service to the Hassell family.

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