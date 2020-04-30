Mary M. Stokley

ELIZABETH CITY - Mary M. Stokley, 94 of Elizabeth City, NC died on Monday, April 27, 2020.

Viewing will be held on Friday May 1, 2020 from 6:00-8:00 PM at Mitchell Funeral Care and Cremations. The funeral will be streamed live on the online obituary at www.mitchellcares.com on Saturday at 1:00 pm.

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