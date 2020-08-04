The Daily Advance published a cartoon on the opinion page of its July 31-Aug 1 edition showing an elephant and donkey aboard a U.S. Coast Guard cutter named “US Congress” cursing over which would throw a life preserver overboard to rescue a drowning individual.

The cartoon was posted under John Hood’s column entitled, “New monuments could unify state.” Hood identified himself as chairman of the John Locke Foundation in Raleigh.

Hood proposed a monument dedicated to James Walter Hood, a bishop in the African Methodist Episcopalian Zion Church who became an assistant state superintendent of public instruction after the War Between the States, and who served as one of the state’s first African-American magistrates. John Hood made it clear that he was not related to James Walter Hood.

Could such a monument unify or further divide the state’s two-party political system?

Perhaps the Confederate statues removed from the Capitol grounds in Raleigh should be replaced by a large monument dedicated to the great monkey of the universe waving a dollar bill with its right hand while holding 30 pieces of silver with its left hand behind its back. Its tail could also be wrapped around the U.S. flag.

We already have worshipers of the almighty dollar, which is the root cause of much evil.

By the way, John Locke was an English philosopher born during the 1600s who is known as the “father of liberalism!”

FRANK ROBERTS

Elizabeth City