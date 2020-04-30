PCMS Honor Roll

Honor Roll for the Third Quarter
6th Grade
Principal’s List:
William Byrum, LileeAnn Estes, Katie Fisher, Tyler Gregory, Aven Hall, Hailey Melton, Madison Montgomery, Kendyl Moreland, Karen Ramirez Nieto, Aniston Sawyer, Heather Smith, Khila Smith, Elizabeth Stottlemyer, Ryleigh Watson, Tanner Wheatley, Andrew Whitehurst, Mattison Winslow
A/B Honor Roll
Dominic Achee, Jack Bailes, Kamile Barr, Layla Baskins, Dontay Billups, Nathan Biter, Ashley Boseman, Morgan Byrum, Evan Conway, Elizabeth Damron, Rayquan Daniels, Marshall Davenport, Aubrey Dykes, Mignona Elliott, Lilly Ford, Jonathan Goudy, Quaniquel Howell, Emma Hurdle, Suzana Lane, Zoey Lawson, Austin Layden, John Manning, Noah Miller, Parker Nixon, Kaysha Perry, Charlotte Peters, Taylor Phelps, Rihanna Rascoe, Caroline Russell, Landon Russell, Madisyn Russell, Tate Russell, Thomas Speight, Connor Tripp, Katelyn White, Skylar Wiese, Carter Winslow, Collin Winslow
7th Grade
Principal’s List
Kailey Burden, Lilah Byrum, Mariah Clark, Karsyn Clayton, Kayelee Coppersmith, Alayna Damron, Coley Drew, Anna Fisher, Kendra Graham, Elizabeth Gregory, Taylor Honza, Catherine Howell, Joycelyn Jennings, Bryce Loeffler, Emily Meads, Rachel Price, Jay Roberts, Alyssa Sanderlin, Sean Saunders, Alexis Williamson, Lilly Winslow
A/B Honor Roll
Anaiya Almodova, Daniel Barr, LeighAnne Bass, Michael Byrum, Garrett Christian, Victoria Feather, Janiyah Gatling, Dylan Griggs, Gavin Helms, A’Nyjiah James, Jonathan Jones, Jack Joyner, Krista Linton, Connor Loeffler, Indya Long, Shelby Lowe, Justus Meads, Waylan Meads, Halee Mills, Colton Moore, Alex Prescott, Josiah Price, Addisyn Ralph, Tymera Ricks, William Rucker, Kaylee Smithson, Tanner Sprague, Madelyn Stallings, Maddux Thach, Wyatt Whitfield, Dwannee’ Williams, Madilyn Young, Oscar Zuniga-Gonzalez
8th Grade
Principal’s List
Morgan Baccus, Laura Bohn, Daven Brabble, Dawson Brickhouse, Vivien Lane, Celia Manning, Bristyl Riddick, Holly Riddick, Collin Roberts, Blair Russell, Hailey Scott, Ashlynn Ward
A/B Honor Roll
Tiffany Baxley, Dyshawn Billups, Marleigh Cooper, Waylon Davenport, KhyRon Downing, Alaynah Dukhie, Dieny Guerrero, Jayla Jackson, Margaret Jones, Melanie Kelley, Shavoris Lewis, Jr. , Dakota Mayo, Kaelyn Melton, Kane Mountjoy, Jazmin Nava Delaluz, Talycia Outland, Aubry Randolph, Justin Richardson, Kenley Stallings, Troy Sutton, Colin Tibbs, Connor Ward, Eliazabeth Ward, Gary Weeks, Trinity Wiggins, Luke Williams